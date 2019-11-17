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17.11.2019 09:40
Рубрика: В мире

Дональд Трамп незапланированно приехал на медобследование

Текст: Максим Макарычев
Визит президента США Дональда Трампа в госпиталь для прохождения медицинского обследования был незапланированным, сообщает CNN со ссылкой на источник в медицинских кругах. Обследование прошло раньше запланированного срока с учетом "насыщенного для главы государства 2020 года". Его результаты будут обнародованы позже.
Фото: REUTERS/Carlos Barria Фото: REUTERS/Carlos Barria
Фото: REUTERS/Carlos Barria

Напомним, что 73-летний Трамп совершил визит в субботу днем ​​в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида в Бетесде, штат Мэриленд. Поездка Трампа в Уолтер Рид произошла при необычных обстоятельствах. Автоколонна президента поехала в медицинский центр без предупреждения, и журналистам дали указание не сообщать о его передвижении до прибытия в Уолтер Рид. Трамп обычно прилетает в этот медицинский центр на вертолете Marine One.

Фото: REUTERS/SCOTT CLAUSE
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Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм сказала в эфире шоу Жанин Пирро на телеканале FoxNews, что президент решил пройти медицинское обследование в субботу, так как это был выходной день. По ее словам, у американского лидера нет никаких проблем со здоровьем. "Он здоров, как это может быть в его возрасте, - сказала Гришем - У него больше энергии, чем у любого в Белом доме. Этот человек работает с 6 утра до очень, очень поздней ночи".

Медобследование заняло чуть больше двух часов, после чего Трамп вернулся в Белый дом, где встретился с семьей солдата спецназа США, раненого в Афганистане.

Главный медицинский эксперт CNN Санджай Гупта сказал, что есть много рутинных тестов, которые могут быть проведены в Белом доме, но определенные исследования требуют посещения Уолтера Рида. При этом медицинская команда госпиталя, как правило, тратит много времени на подготовку к президентскому визиту.

Предыдущий раз Трамп прошел полное медицинское обследование в военном госпитале Уолтера Рида в феврале. Врачи сочли, что у главы Белого дома, "в целом очень хорошее здоровье".

Фото: AP Photo/Jacquelyn Martin
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На февральском обследовании Трамп весил 243 фунта (110 килограмм), что почти на полтора килограмма больше, чем в предыдущем году. Его кровяное давление было измерено как 118/80, и результаты показали, что он увеличил свою суточную дозу розувастатина, лекарства, используемого для лечения высокого уровня холестерина.

Февральское обследование заняло примерно четыре часа и не потребовало анестезии, по словам врача президента доктора Шона Конли, который проводил обследование и контролировал его. Прошлогодний экзамен показал, что у Трампа распространенная форма сердечно-сосудистых заболеваний и высокий уровень холестерина.

Тогдашний врач Белого дома доктор Ронни Джексон рекомендовал президенту сесть на диету, начать заниматься спортом и поставить перед собой цель сбросить 7-8 килограмм, но источники телекомпании сообщили, что Трамп внес лишь незначительные изменения в свою диету и режим спортивных упражнений.

Трамп также прошел коронарную кальциевую томографию: ее показатель составил 133 пункта при норме в 100 пунктов, что указывает на наличие зубного налета и имеющуюся у пациента болезнь сердца.

В мире США Дональд Трамп
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