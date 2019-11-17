Еще одну беседу Трампа с Зеленским опубликовали в США

Еще один разговор президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского стал достоянием гласности. Речь о телефонном звонке, который состоялся 21 апреля, сразу после победы Зеленского на выборах президента Украины. Переговоры продлились примерно 20 минут и, как следует из стенограммы, состояли из сплошного обмена любезностями. К разочарованию противников Трампа, в этом разговоре не было никаких политических интриг, как в нашумевших июльских переговорах. Зато вновь сквозит льстивый тон, который, как выяснилось, Зеленский взял по отношению к Трампу с самого первого дня общения.

Как только глава Белого дома поздравил свежеизбранного украинского коллегу с победой на выборах, тот подобострастно ответил: "Вы послужили нам великолепным примером". А затем добавил, что Трамп "всегда будет примером для других", включая членов команды Зеленского. Трамп эту лесть охотно принял, сообщив о своих успехах в Овальном кабинете Белого дома.

Особенно настойчиво президент Украины приглашал американского лидера на свою инаугурацию, "если это возможно". Трамп ответил "очень хорошо", но, конечно, это не было возможно.

В Киеве, видимо, не слишком знакомы с американскими политическими традициями. Президенты США никогда не приглашают иностранных лидеров на свои инаугурации и сами к другим не ездят. Трамп дал понять, что сам на инаугурации не будет, а пришлет представителей. Но Зеленский продолжил ставить собеседника в неудобное положение, и второй, и третий раз повторив свое приглашение в Украину, которая, по его словам, "так хороша, что словами не описать" - от национальной кухни до климата. Трамп, чтобы не повторять отказ и поддержать разговор решил, что называется, "вспомнить молодость". Он поведал, что когда занимался конкурсом "Мисс Вселенная", Украина всегда была "отлично представлена". Президент США сказал, что в будущем пригласит Зеленского в Белый дом, когда тот обустроится на новом месте.

Особенно настойчиво Зеленский приглашал американского лидера на свою инаугурацию

Хотя речь шла о будущем приглашении, Зеленский рассыпался в благодарностях и с ходу согласился. В завершение президент Украины пообещал учить английский, хотя "дается это ему непросто", чем вызвал смех Трампа. Глава Белого дома похвалил коллегу за усердие, добавив, что "впечатлен", поскольку сам осваивать украинский не сможет.