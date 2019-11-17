Германия, Нидерланды и Хорватия вышли на чемпионат Европы-2020

Стали известны очередные участники финальной стадии чемпионата Европы-2020. Ими стали сборные Германии, Нидерландов и Хорватии.

Немцы без особого труда разгромили на своем поле Беларусь - 4:0. Дубль оформил Тони Кроос, еще по мячу забили Маттиас Гинтер и Леон Горецка. В турнирной таблице группы "С" немцы расположились на первой строчке с 18-ю очками.

Вторым участником Евро-2020 из этой группы стали Нидерланды. "Оранжевые" сыграли вничью на выезде с Северной Ирландией (0:0) и стали недосягаемы для своих вчерашних соперников. В активе команды Рональда Кумана 16 очков, а у "зеленых парней" - 13. Даже если в последнем туре Нидерланды проиграют, при равенстве баллов они будут выше Северной Ирландии за счет личных встреч.

К Германии и Нидерландам присоединились хорваты. Финалисты чемпионата мира-2018 провели не лучший отборочный цикл, но все же добились своего. Хотя после первого тайма домашней встречи со Словакией "шашечные" уступали в счете - 0:1. Однако после перерыва хозяева забили три мяча. Первый из них провел полузащитник ЦСКА Никола Влашич. Также отличились Бруно Петкович и Иван Перишич.

В группе "Е" хорваты заняли первое место с 17-ю очками. Вторыми идут венгры (12 баллов), а третью строчку оставляют за собой валлийцы (11).

Добавим, что на данный момент определились 16 из 24 участников финальной стадии Евро-2020. В турнире точно примут участие следующие команды: Россия, Бельгия, Италия, Финляндия, Польша, Испания, Украина, Англия, Турция, Германия, Нидерланды, Хорватия, Франция, Швеция, Чехия, Австрия.