Гостиницы в квартирах объявлены вне закона

Открывать в квартирах мини-гостиницы и хостелы окончательно запрещено. Правительство внесло изменения в правила пользования жилыми помещениями.

Хостелы в домах могут быть только на первом этаже в нежилых помещениях с отдельным входом. Фото: Photoxpress

Поправками не разрешается размещать в жилье гостиницы и оказывать здесь гостиничные услуги, также табу наложено на организацию в квартирах промышленных производств и занятия миссионерской деятельностью.

Многие восприняли эти нововведения как запрет на сдачу квартир в краткосрочную аренду - посуточно. Однако Минстрой России опроверг это, официально указав, что постановление "не направлено на ограничение прав граждан на аренду квартир". "Аренда квартир не является гостиничными услугами", - подчеркнул замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.

В законе о туристской деятельности указано, что гостиничные услуги - это "комплекс услуг по предоставлению физическим лицам средств размещения и иных услуг", которые оказывают индивидуальные предприниматели и юридические лица.

Между тем, чтобы сдавать жилье в аренду, вовсе не обязательно становиться предпринимателем.

"К краткосрочной аренде квартир эти поправки не имеют отношения, - говорит Мария Жукова, управляющий директор "МИЭЛЬ-Аренда". - Более того, даже если бы имели - на риелторский бизнес это никак не повлияло бы. Люди, которые сдают квартиры посуточно, как правило, не обращаются в агентства недвижимости".

Сдавать квартиры в аренду - помесячно или посуточно - можно по-прежнему, а вот оказывать гостиничные услуги окончательно запрещено

Поправки в правила пользования жилыми помещениями связаны с внесением аналогичных изменений, запрещающих квартирные гостиницы и хостелы, в Жилищный кодекс, которые вступили в силу с 1 октября. "Посуточную аренду никто не запретил, - подчеркивает глава Комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская. - Аренда и гостиничные услуги - разные вещи. Организация гостиниц в жилых помещениях запрещена Жилищным кодексом. Недавно были внесены поправки, о которых много говорилось. Но мы все-таки пошли на определенный компромисс. На первом этаже многоквартирного дома можно перевести жилое помещение в нежилое с отдельным входом и организовать там, например, хостел".

Между тем в сфере аренды жилья, по мнению Хованской, необходимо наводить порядок. "Сейчас под видом найма предоставляют полноценные гостиничные услуги, - говорит она. - Но с этим уже пусть разбираются правоохранительные органы. Когда просто сдается квартира, обязательно должен заключаться договор, даже на короткий срок. И владельцы жилья обязаны регистрировать постояльцев по месту пребывания, как это делается в гостиницах".

То, что сейчас происходит, когда в каких-то квартирах постоянно меняются жильцы, и неизвестно, кто они и с какой целью снимают жилье - это недопустимо с точки зрения безопасности, считает Галина Хованская.

"Особенно все это распространено в туристических центрах, в курортных городах. С этим безобразием тоже надо заканчивать. Сдаешь жилье - регистрируйся в качестве индивидуального предпринимателя, плати налоги, предоставляй сведения о своих жильцах. Этот вопрос предстоит решать", - резюмировала она.