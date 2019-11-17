Кремль: В РФ и КНР против вмешательства во внутренние дела стран извне

Россия и Китай едины во мнении, что вмешательство во внутренние дела любых стран извне неприемлемо. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Ранее состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и главы Китая Си Цзиньпина на полях саммита БРИКС в Бразилии. Пескову задали вопрос, не обсуждалось ли в ходе прошедшей встречи "некое противодействие политике США".

"Не противодействие, каждый раз акцентируется полное совпадение точек зрения и Москвы, и Пекина относительно неприемлемости какого-либо вмешательства извне во внутренние дела всех стран - и России, и Китая в частности. И неприемлемости навязывания какой-то одной системы ценностей другим странам", - ответил Песков, чьи слова приводит "Интерфакс".

Пресс-секретарь российского президента подчеркнул "полное согласие Путина и Си Цзиньпина на этот счет".