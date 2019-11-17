ЛНР: Украинские силовики вывесили на позициях флаги США

Украинские силовики из организации "Патриоты Украины" вывесили флаги США на своих позициях у линии соприкосновения на Донбассе. Об этом 17 ноября сообщил сотрудник пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

По его словам, флаги были вывешены 16 ноября по приказу начальников 14-й и 59-й бригад Сергея Войченко и Геннадия Шаповалова. Знамена появились в районе населенных пунктов Крымское и Мироновский.

Как считает Филипоненко, флаги США были вывешены к приезду журналиста из ведущего американского издания The New York Times Вэйна Хоффмана.

"Войченко и Шаповалов надеялись, что их старания не останутся незамеченными американским корреспондентом и широкая общественность Америки узнает, насколько ее любят и ждут на Украине", заявил Филипоненко.