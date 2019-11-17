"Лос-Анджелес" без Ковальчука выиграл третий матч подряд

"Лос-Анджелес" одержал третью подряд победу в регулярном чемпионате НХЛ после того, как вывел из состава российского форварда Илью Ковальчука. В матче против "Вегаса" "короли" победили 4:3, а другой представитель России Николай Прохоркин забросил первую шайбу в заокеанской карьере.

"Лос-Анджелес", проваливший старт сезона, после того как вывел из состава российского форварда Илью Ковальчука, заметно преобразился. Перед встречей с "Вегасом" команда выиграла два матча подряд и в случае успеха могла установить рекордную для себя победную серию.

В первом периоде "короли" открыли счет в меньшинстве после точного броска Блэйка Лизотта, а затем напомнил о себе защитник Дрю Даути, отличившийся в тот момент, когда его команда имела численное преимущество.

Во втором периоде Макс Пачиоретти сократил отставание в счете, но затем свой первый гол в НХЛ забил еще один олимпийский чемпион 2018 года Николай Прохоркин но до второго перерыва Джонатан Маршессо и Вильям Карлссон сумели восстановить равенство в счете, но в третьем периоде ветеран "Лос-Анджелеса" Джкефф Картер все же смог принести своей команде третью подряд победу в сезоне.