Лукашенко объявил об участии в следующих выборах президента Беларуси

Политические амбиции белорусского лидера двигают его на то, чтобы принять участие в президентских выборах в 2020 и 2025 годах. Об этом Александр Лукашенко заявил 17 ноября, отвечая на вопросы после голосования на выборах депутатов Палаты представителей, передает пресс-служба главы Беларуси.

Лукашенко на просьбу журналистов прокомментировать возможность своего участие в президентских гонках в 2020 и 2025 годах подчеркнул, что не держится за этот пост, но считает для себя обязательным предложить свою кандидатуру, а люди сделают выбор.

Президент признался, что переживает за то, как воспримут сегодняшние парламентские выборы за рубежом, но не чрезмерно. "По этому поводу париться не привык", - с традиционной прямотой подчеркнул белорусский лидер, сделав акцент на том, что в стране проводят выборы, прежде всего, для своего народа, его благосостояния и по существующим в РБ законам.

Лукашенко напомнил в этой связи, что с начала текущего года инвестиции в белорусскую экономику уже составили семь миллиардов долларов, а до января эта цифра увеличится. И это, как говорят некоторые, при "нелегитимном" парламенте, заметил он, пояснив, что иностранные инвесторы нуждаются в условиях, их меньше всего волнует состав парламента. "Им нужен нормальный инвестиционный климат", - сказал президент, напомнив, что во время недавнего визита в Вену уже гарантировал защиту австрийского бизнеса.

Задан был белорусскому руководителю и вопрос о диалоге РБ с другими государствами, в том числе с Россией и западными партнерами. С Россией, убедительно дал понять оратор. "мне легче вести переговоры, потому что мы один народ, мы говорим на одном языке, мы думаем одинаково". "С россиянами мне всегда было комфортно, мы с ними друзья. Конечно же, мы разные страны, у нас уже, наверное, есть и какие-то свои цели, и задачи - Россия - большая страна - у нас их, может, поменьше, но то также хватает", - заявил Лукашенко.

Касаясь союзнических отношений, президент подчеркнул, что, поскольку между братскими странами существует "очень много вопросов", которые надо было решить давно, порой создается впечатление, что "у нас напряженка с Россией бешеная". "Но эта напряженка характерна только братским дружественным странам", - развеял сомнения оратор в искренности дружбы двух государств.

Огромный интерес был сосредоточен у национальной прессы и к вопросам о дальнейшей кооперации в рамках Союзного государства. Президент заверил, что ни один из документов об углублении интеграции с Россией не будет противоречить белорусской конституции. "Ни один документ мною не будет утвержден, если он будет противоречить фундаментальным принципам жизни общества", - пояснил Лукашенко, по словам которого "самые главные принципы - суверенитет и независимость государства".

Президент в очередной раз убеждал репортеров, что Беларусь ни при какой погоде не желает быть нахлебницей и сослался в этом контексте на причины, которые вызвали торговую войну между Пекином и Вашингтоном, - дефицит в торговом балансе в размере сотни миллиардов долларов.

Лукашенко сообщил, что в торговле с Россией дефицит приближается, по его данным, к девяти миллиардам долларов ежегодно. "Где мне взять их, чтобы заплатить за те товары, которые мы покупаем? Эти деньги надо заработать на российском рынке", - пояснил свою позицию глава государства. Если бы торговля с Россией, добавил он, была более-менее ровная, то Минск мог бы подтянуть другие рынки и стать богаче.

Больше часа общался с прессой глава Беларуси. При этом процесс голосования на избирательном участке не прерывался. Часть вопросов касались не только выборной тематики, но и экономики, социальной сферы, внешней политики, констатируют обозреватели. Подтвердил президент в ходе диалога с прессой, что в республике языковой вопрос решен раз и навсегда. Правда, при этом он не исключил, что роль белорусского языка со временем будет возрастать.