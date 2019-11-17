Новости

Похороны убитой пятилетней девочки в Крыму собрали сотни человек 18:31
ЛНР: Украинские силовики вывесили на позициях флаги США 18:25
"Ростов" проиграл "Краснодару" в дебютном матче Мамаева 18:15
В Мюнхене с молотка пойдет цилиндр Гитлера 18:09
Названа дата передачи Украине задержанных военных кораблей 18:07
В Японии становится меньше бабочек и зайцев 18:06
Вандал повредил скульптуру на станции московского метро "Римская" 18:04
Дебютный клип Михаила Галустяна собрал почти два миллиона просмотров 18:00
Николас Кейдж сыграет двух Николасов Кейджей в фильме о Николасе Кейдже 17:33
Ушаков: Встреча "нормандской четверки" может состояться в этом году 17:31
В ФТР подтвердили, что Медведев не сыграет в финальной стадии Кубка Дэвиса 17:15
Найден новый способ борьбы с алкогольным поражением печени 17:13
Умер актер, продюсер и сценарист Бранко Лустиг 16:58
Стала известна стоимость билетов в зоне "Пригород" на МЦД 16:48
Сильный туман ожидается ночью в столичном регионе 16:43
Названы самые популярные кросс-версии автомобилей в России 16:40
В перезапуске мультфильма "Ну, погоди!" появятся новые герои 16:29
В ДТП под Пермью погибли три человека 16:12
Песков назвал краеугольным закон об особом статусе Донбасса 16:11
Кремль: В РФ и КНР против вмешательства во внутренние дела стран извне 16:10
В Мытищах водитель зарезал пешехода 16:08
Названы простые продукты для избавления от боли в горле 16:06
Самый дорогой корабль в истории британского флота прибыл на базу 16:04
В Иране в ходе манифестаций задержаны не менее 40 человек 15:59
В Астрахани балкон пятиэтажки обрушился вместе с людьми 15:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сотрудники газеты "Курская правда" прошли стажировку в "Российской газете"
Сотрудники газеты "Курская правда" прошли стажировку в "Российской газете"
Тест: Как хорошо вы знаете географию России
Тест: Как хорошо вы знаете географию России
Почему россияне опасаются обращаться к психиатрам
Почему россияне опасаются обращаться к психиатрам
17.11.2019 18:30
Рубрика: Экономика

Масло закодировалось

Правительство вводит маркировку молочных продуктов
Текст: Алена Узбекова
Российская газета - Федеральный выпуск № 259(8017)
С 1 июня 2020 года решением правительства будет введена маркировка ряда молочных продуктов - молока и сливок, кефира, йогуртов, молочной сыворотки, сливочного масла, сыров, творога. Минсельхоз и минпромторг уже утвердили методические рекомендации по проведению эксперимента по маркировке.
Фото: Алексей Сухоруков/ РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков/ РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков/ РИА Новости

Действующая система электронной ветсертификации "Меркурий" контролирует производство и обращение животноводческого сырья и продукции, останавливает фальсификат и контрафакт. "Маркировка может дополнить эту систему, повысив уровень прослеживаемости от производителя до прилавка", - отметил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

Фото: Марина Волосевич
"РГ" выяснила, как изменились правила продажи молочной продукции

Документ закрепляет основы и порядок маркировки, а также способы взаимодействия участников эксперимента с системами ГИС "Маркировка" и ФГИС "Меркурий". "Интеграция двух систем минимизирует издержки бизнеса, который сможет работать в режиме "единого окна", а также обеспечит сквозную прослеживаемость молочной продукции "от фермы до прилавка", что даст потребителю уверенность в легальности товара", - сообщил глава минпромторга Денис Мантуров.

Однако молочный бизнес, который сначала активно выступал за проведение маркировки, теперь считает "недопустимым" ее введение до проведения "оценки целесообразности". "В молочной отрасли сотни форматов упаковки и больше двух тысяч заводов, которые не в состоянии переоснастить производство и перестроить процессы ни до 1 июня, ни до 1 декабря 2020 года", - сообщили в Национальном союзе производителей молока ("Союзмолоко"). По подсчетам объединения, введение маркировки потребует 25 млрд рублей на покупку оборудования для нанесения маркировки и еще 20 млрд рублей ежегодно на покупку кода для каждой упаковки. "При этом доля контрафакта (произведенного с нарушением прав на интеллектуальную собственность, в том числе торговую марку) на молочном рынке составляет 0,01%, или несколько сотен миллионов рублей", - сообщили в "Союзмолоко". В объединении считают, что для борьбы с фальсификатом и контрафактом хватит "Меркурия".

Фото: Егор Алеев/ТАСС
Минпромторг введет новые варианты маркировки товаров

Система "Меркурий" ежедневно вычисляет недобросовестных производителей и схемы незаконной продажи. Выявлены сотни фантомных фирм, а некачественные товары изымаются из оборота. "Потребители вправе запрашивать в точке реализации продукции сопроводительные документы на нее. На них будут указаны QR-код и 32-значный идентификатор. Отсканировав код или введя идентификатор на публичном сайте mercury.vetrf.ru, можно увидеть всю цепочку документов, которая сопровождала продукт на пути от производства до реализации", - рассказали в Россельхознадзоре.

Фальсификация помимо вреда для потребителей и добросовестных компаний еще и наносит ущерб государству. "НДС на молочную продукцию составляет 10%, а на белково-жировую - 18%. Выдавая фальсифицированные растительными жирами продукты за качественные молочные товары, компании уплачивают налог на 8% меньше, чем обязаны", - подчеркивают в Россельхознадзоре.

Экономика Товары и цены Правительство Минсельхоз Правительство Минпромторг Правительство
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Кремль: В РФ и КНР против вмешательства во внутренние дела стран извне
Французские СМИ отметили достижения России в отказе от доллара
В Совфеде и Госдуме поприветствовали передачу Киеву военных кораблей
Власти Украины аннулировали ограничения на рост стоимости отопления
Матвиенко анонсировала проект по реконструкции железных дорог Кубы