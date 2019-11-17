С 1 июня 2020 года решением правительства будет введена маркировка ряда молочных продуктов - молока и сливок, кефира, йогуртов, молочной сыворотки, сливочного масла, сыров, творога. Минсельхоз и минпромторг уже утвердили методические рекомендации по проведению эксперимента по маркировке.

Действующая система электронной ветсертификации "Меркурий" контролирует производство и обращение животноводческого сырья и продукции, останавливает фальсификат и контрафакт. "Маркировка может дополнить эту систему, повысив уровень прослеживаемости от производителя до прилавка", - отметил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

Документ закрепляет основы и порядок маркировки, а также способы взаимодействия участников эксперимента с системами ГИС "Маркировка" и ФГИС "Меркурий". "Интеграция двух систем минимизирует издержки бизнеса, который сможет работать в режиме "единого окна", а также обеспечит сквозную прослеживаемость молочной продукции "от фермы до прилавка", что даст потребителю уверенность в легальности товара", - сообщил глава минпромторга Денис Мантуров.

Однако молочный бизнес, который сначала активно выступал за проведение маркировки, теперь считает "недопустимым" ее введение до проведения "оценки целесообразности". "В молочной отрасли сотни форматов упаковки и больше двух тысяч заводов, которые не в состоянии переоснастить производство и перестроить процессы ни до 1 июня, ни до 1 декабря 2020 года", - сообщили в Национальном союзе производителей молока ("Союзмолоко"). По подсчетам объединения, введение маркировки потребует 25 млрд рублей на покупку оборудования для нанесения маркировки и еще 20 млрд рублей ежегодно на покупку кода для каждой упаковки. "При этом доля контрафакта (произведенного с нарушением прав на интеллектуальную собственность, в том числе торговую марку) на молочном рынке составляет 0,01%, или несколько сотен миллионов рублей", - сообщили в "Союзмолоко". В объединении считают, что для борьбы с фальсификатом и контрафактом хватит "Меркурия".

Система "Меркурий" ежедневно вычисляет недобросовестных производителей и схемы незаконной продажи. Выявлены сотни фантомных фирм, а некачественные товары изымаются из оборота. "Потребители вправе запрашивать в точке реализации продукции сопроводительные документы на нее. На них будут указаны QR-код и 32-значный идентификатор. Отсканировав код или введя идентификатор на публичном сайте mercury.vetrf.ru, можно увидеть всю цепочку документов, которая сопровождала продукт на пути от производства до реализации", - рассказали в Россельхознадзоре.

Фальсификация помимо вреда для потребителей и добросовестных компаний еще и наносит ущерб государству. "НДС на молочную продукцию составляет 10%, а на белково-жировую - 18%. Выдавая фальсифицированные растительными жирами продукты за качественные молочные товары, компании уплачивают налог на 8% меньше, чем обязаны", - подчеркивают в Россельхознадзоре.