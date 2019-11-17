В столице готовятся к запуску Московских центральных диаметров (МЦД) в конце ноября. Эти железнодорожные линии будут работать в режиме наземного метро.

По данным департамента транспорта Москвы, их общая протяженность составит 132 км. На этих диаметрах будет работать 57 станций, количество которых впоследствии увеличат до 66. С 19, а в будущем с 27 станций можно будет сделать пересадки на метро, Московское центральное кольцо (МЦК) и радиальные направления железных дорог. Всего - поэтапно до 2025 года - планируется пустить в эксплуатацию пять МЦД.

Первые МЦД свяжут Одинцово и Лобню, Нахабино и Подольск, сократят время в пути и сделают общественный транспорт доступнее для более 4 млн жителей Москвы и области. Они позволят снизить нагрузку на 6 линиях метро до 12%.

- Цель проекта - улучшение качества транспортного обслуживания, - рассказала "РГ" доцент Высшей школы урбанистики имени А.А. Высоковского Мария Роженко. - Принципиальное отличие заключается в организации тактового движения. Это означает, что поезда будут ходить с одинаковым интервалом. Пассажиру станет проще - не нужно запоминать расписание движения электропоездов.

Комплексную программу обновления транспорта, в том числе железнодорожного, столичные власти запустили около 10 лет назад. За это время для города было закуплено 2076 вагонов, что позволило на 56% обновить их парк. Скептики не верили в успех железных дорог в Москве, ссылались на круговую специфику застройки города. Но обновленная с их помощью транспортная система становится еще одной визитной карточкой столицы.

МЦД - это уникальный мегапроект, который реализуют совместно правительство РФ, Министерство транспорта РФ, правительство Москвы, правительство Московской области, ОАО "РЖД", ГУП "Московский метрополитен", АО "Центральная ППК" (последнее выступит оператором первых двух диаметров). Городские электропоезда пустят по действующим наземным железнодорожным линиям. Первые сквозные маршруты улучшат транспортную доступность более десятков районов Москвы, и подмосковных городов, и свыше 200 предприятий, на которых трудятся свыше 200 тысяч человек.

- Москве такой проект необходим, - считает директор Центра исследований транспортных проблем мегаполисов НИУ ВШЭ Константин Трофименко. - Целесообразно создавать линии городских наземных перевозок там, где имеются железнодорожные пути. Многие из них или не используются, или загружены частично.

При этом не нужны большие затраты на строительство, ведь пути уже есть - потребовалась только их модернизация. Кроме того, пути проходят через промышленные районы. Появление там скоростного наземного сообщения, а также современных станций (РЖД совместно с городскими властями проводит реконструкцию остановочных пунктов и станций МЦД на территории Москвы и Подмосковья, в том числе с учетом обустройства комфортных пересадок на другие виды транспорта) подстегнет их развитие.

- Станции расположены удобно, добираться до них быстро и комфортно, что привлечет потоки людей, - говорит Константин Трофименко. - Это станет стимулом для создания рабочих мест, например, за счет появления в этих узлах новых деловых центров.

По первым линиям МЦД будут курсировать электропоезда "Иволга"

Всего с вводом первых диаметров в поездах появится свыше 900 тысяч новых пассажирских мест в сутки.

- Во всех крупных городах существует массовый спрос на перевозки, на быстрое перемещение из одной точки в другую, - говорит Мария Роженко. - В этом заключается преимущество проекта МЦД для жителей Москвы и Московской области, которые регулярно пользуются данными направлениями.

По маршрутам, в смешанном режиме с обычными электричками, будут курсировать электропоезда "Иволга". Они спроектированы и собраны в России (свыше 90% компонентов - российского происхождения) и не уступают лучшим мировым аналогам, а по многим параметрам превосходят их. Высоко оценил "Иволгу" и мэр Москвы Сергей Собянин, проверивший готовность МЦД к запуску. Столица выступила заказчиком. "Мы заложили самые высокие требования к этому поезду", - констатирует Сергей Собянин.

- Стоит отметить важность сотрудничества отечественных производителей и столичных властей в реализации этого проекта, - говорит Константин Трофименко. - Было дано четкое задание: необходим новый современный городской поезд с определенными характеристиками, в том числе по уровню комфорта. Это задание было выполнено, и поезд "Иволга" уже понравился пассажирам.

"Иволга" выпускается Тверским вагоностроительным заводом АО "Трансмашхолдинг" (ТМХ). Это на 100% российская разработка, что важно для импортозамещения. В производстве поезда так или иначе заняты около 25 тысяч человек как на заводе в Твери, так и в других городах.

Эксперты считают, что этот проект открывает новый этап развития транспортного машиностроения: поезд разработали для массовых городских и ближних пригородных перевозок на небольшие расстояния, с частыми остановками - это новое направление в отрасли.

- Успех проектов, реализуемых "Трансмашхолдингом", демонстрируют, прежде всего, положительные отзывы пассажиров, - считает гендиректор ТМХ Кирилл Липа. - Его стимулировало тесное сотрудничество с нашими партнерами - администрацией Москвы и Подмосковья, РЖД и "Центральной пригородной пассажирской компанией", которые всегда стремятся к развитию и ставят амбициозные задачи.

Кстати, одна из задач МЦД - позволить пассажиру переходить с одного вида транспорта на другой и быстро добираться до места назначения. Разработчики "Иволги" это учли и расширили дверные проемы с привычных 1250 до 1400 мм. Решение помогло на 15% увеличить скорость пассажиропотока, что также окажет положительное влияние на качество жизни: как отметил Сергей Собянин, чем меньше времени человек проводит в дороге к месту работы или учебы и обратно, тем выше его экономический потенциал, производительность труда, тем лучше работает экономика, тем лучше чувствует себя человек.

В целом, поезд создан как единый бестамбурный состав, что сделает переходы из вагона в вагон комфортными даже в часы пик. Кресла оборудованы USB-розетками, в семивагонном составе их 490.

Обновлены маршрутные табло, установлены двухъярусные поручни с мягкими подвесными ручками, а в переходах между вагонами - дополнительные вертикальные поручни. Между креслами имеются столики, карманы для полиграфии и мягкие панели, на которые можно облокотиться при передвижении стоя.

Транспортный комплекс столицы и далее будет наполняться высокими технологиями. В августе этого года, например, была представлена модифицированная версия поезда - "Иволга 2.0". Кроме того, в столице появились разработанные ТМХ поезда ЭП2Д, поезда метро "Москва-2019" и низкопольные трамваи "Витязь-Москва".

Успешный опыт столицы открывает для отечественных производителей широкие возможности для экспорта. Например, продукция ТМХ уже представлена в Армении, Казахстане, Узбекистане и Азербайджане, а также за пределами СНГ - в Монголии, Венгрии и Болгарии. Холдинг начинает осваивать рынки Аргентины, ЮАР и Египта.