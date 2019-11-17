Миссия наблюдателей по выборам приступила к работе во всей Беларуси

Международный интерес к общественно-политическим процессам, которые сопровождают развитие Беларуси в текущем столетии, подтверждается и в ходе ноябрьской избирательной кампании в национальный парламент, констатируют местные обозреватели.

Конкретной иллюстрацией этой тенденции, по информации БЕЛТА, можно считать и возросшее за последние десять лет количество международных экспертов, которые прибыли в республику накануне выборов в нижнюю палату парламента, намеченных на 17 ноября.

По данным, которыми оперирует председатель ЦИК Лидия Ермошина, свыше тысячи международных наблюдателей уже работают в стране, а самая большая миссия, уточняет она, представлена делегатами от СНГ - 475 человек.

А это значит, что в ближайшее воскресенье, как только откроются двери учреждений для голосования в стране, аккредитованные специалисты станут наиболее щепетильными свидетелями волеизъявления белорусского населения на 5785 участках в шести регионах страны. Кроме того, граждане РБ смогут в этот день отдать свои голоса и на 46 зарубежных избирательных пунктах.

В штаб-квартире Исполкома стран Содружества в белорусской столице БЕЛТА сообщили, что наблюдатели от СНГ участвуют в избирательной кампании уже в девятый раз. Кстати, рассказал глава Исполкома и парламентской миссии одновременно Сергей Лебедев, 18 лет назад впервые они прибыли для мониторинга выборов президента Беларуси в сентябре 2001 года. А вообще, по его словам, ноябрьская миссия на пространстве СНГ в этом году юбилейная - сотая. И символично, добавил он, что она проходит именно на земле Беларуси.

Говоря о функциональных задачах наблюдателей от СНГ, глава миссии пояснил, что они заключаются в "содействии проведению свободных и демократических выборов и будут строиться исключительно на принципах политической нейтральности и невмешательства в ход избирательного процесса и во внутренние дела государства".

Обратил внимание Лебедев и на возросшую активность участников избирательной кампании. По сравнению с выборами в нижнюю палату предыдущего созыва, утверждает он, увеличилось число кандидатов в депутаты. В этом году на каждый мандат, по данным ЦИК, претендуют примерно пять человек. Заметно увеличилось и количество молодых людей, желающих работать в законодательных структурах государства. Этот факт тоже следует считать отличительной чертой нынешних выборов, полагает глава миссии СНГ.

Он дал понять, что ярче и заметнее стала агитационная кампания в республике. Кандидаты активно использовали предоставленные им возможности бесплатных публикаций в газетах и выступлений на телевидении и радио. При этом в телеэфире их выступления сопровождались субтитрами или переводом на жестовый язык, что так же признано положительной новацией этого года.

Больше заботы, по мнению Лебедева, проявлено государством и в отношении избирателей с ограниченными возможностями. На многих участках оборудованы специальные места для голосования избирателей, передвигающихся на инвалидных колясках. А для граждан, имеющих ограничения по зрению, предусмотрены специальные трафареты и увеличительные лупы.

Члены миссии СНГ обратили внимание, что ЦИК, идя в ногу со временем, всю информацию, относящуюся к избирательной кампании, оперативно публикует уже третий месяц на интернет-сайте "Выборы 2019". Рубрики под тем же названием существуют и на официальных сайтах в областях и городах Беларуси.

Имели возможность члены миссии ознакомиться и с протоколами заседаний избирательных комиссий, совместно обсуждали текущие вопросы кампании с руководством ЦИК, Верховного суда, прокуратуры, МВД. Состоялись встречи зарубежных парламентариев и с руководством избирательных штабов партий, участвующих в выборах.

Кроме того, по информации Лебедева, его коллеги посетили все территориальные и окружные избирательные комиссии, посещали обучающие семинары и тренинги, проводимые Центральной комиссией.

Один из основных принципов работы миссии СНГ, дал понять ее руководитель, является "максимальная открытость, в том числе и в контактах с коллегами из параллельных структур". В качестве примера он сослался на систематические контакты во время мониторинга выборов с представителями БДИПЧ ОБСЕ и ШОС.

Наблюдатели, уточнил Лебедев, будут следить и за подсчетом голосов после закрытия избирательных участков, а после обработки всей поступившей информации состоится заседание Совета координаторов. Он формируется, пояснил глава миссии, из наблюдателей от каждой из стран СНГ, Межпарламентской ассамблеи Содружества, Парламентского собрания Союза Беларуси и России, а также Постоянного комитета Союзного государства.

Основываясь на имеющейся официальной информации и представленных наблюдателями фактических материалах, принимая во внимание личные впечатления и результаты обсуждения, координаторы коллегиально сформулируют окончательные выводы и оценки миссии Содружества о ходе избирательной кампании и о важнейшем этапе выборов - голосовании, резюмировал Сергей Лебедев.