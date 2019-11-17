К 80-летию Виталия Шенталинского, исследователя Арктики, волею судеб спасшего наследие репрессированных писателей, Музей истории ГУЛАГа провел вечер его памяти - "Кому - кольцо Садовое, кому - Полярный круг".

Шенталинский работал на полярной станции острова Врангеля, но влюбился в Север. Сначала он писал о нем романтические стихи. Потом в его творчество и жизнь вошел трагический Север - ГУЛАГ. Настолько, что по инициативе Шенталинского в 1988 году Булат Окуджава, Анатолий Жигулин, Юрий Карякин, Виктор Астафьев образовали общественную Комиссию по литературному наследию репрессированных писателей. Возглавил ее Шенталинский. Так, удалось издать неизвестные ранее труды Андрея Платонова, Варлама Шаламова, Исаака Бабеля, Осипа Мандельштама... Позднее материалы, обнаруженные в архивах Лубянки и Генпрокуратуры, стали основой для документальных книг Виталия Шенталинского "Рабы свободы", "Донос на Сократа" и "Преступление без наказания". "У нас было много совместных проектов с Виталием Шенталинским, но мы их все откладывали, уверенные в том, что "время есть", а он ушел, - говорит директор Музея истории ГУЛАГа Роман Романов. - Остались не проходящее чувство горечи и его случайные слова "Времени осталось только любить". Теперь эта фраза меня мотивирует..."

Гостям вечера был представлен фильм, снятый по книге Виталия Шенталинского "Рабы свободы. В литературных архивах КГБ". Также фильм рассказывает о том, что в Испании вышла книга Виталия Шенталинского La Palabra arrestada ("Арестованное слово") о репрессированных писателях. "Он умел донести до людей соблазнительную опасность инструмента цензуры, не имеющей национальности и границ", - говорит вдова писателя Татьяна Шенталинская.