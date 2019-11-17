На плато Наска обнаружены изображающие монстров рисунки

Ранее было известно порядка 80 геоглифов, самые известные из которых - изображения неких птиц под условными названиями "колибри" и "кондор", паук, а также другие рисунки. Однако японским ученым под руководством профессора Масато Сакаи удалось существенно расширить этот список. Что интересно, анализ рисунков на плато Наска проводился с помощью искусственного интеллекта, который смог открыть один ранее незамеченный геоглиф размером примерно пять на семь метров.

Часть вновь открытых рисунков изображают странных монстров, напоминающих людей, но с квадратными головами (при этом ранее были найдены геоглифы антропоморфных фигур с круглыми головами, например известное изображение "астронавта"). Так же у одной из фигур есть еще и странное полушарие внизу, напоминающее гигантские тестикулы.

Линии на плато Наска появились, как принято считать, в промежутке с 100 г. до н.э. и 300 г. н.э. В то время в южном Перу существовала довольно высокоразвитая культура наска.

Но до сих пор остается неясным, кто и для каких целей делал эти рисунки. Выдвигалось множество версий. Например, что эти рисунки - астрономический календарь. Однако специалист по архоастрономии Джерард Хокинс еще в 1970-х годах выяснил, что только 20 процентов линий Наска можно хоть как-то соотнести с какими-то небесными объектами. Уфологи считают, что геоглифы - это опознавательные знаки для посадки инопланетных кораблей, однако не могут объяснить, зачем высокоразвитой цивилизации с другой планеты понадобились такие знаки.

Существует любопытная теория, что рисунки могли быть своего рода рекламой. Предполагается, что в этом регионе две тысячи лет назад могли использоваться какие-то летательные аппараты, что-то вроде планеров, и рисунки показывали пролетающим, что они могут приобрести в данном регионе. Впрочем, такая теория не объясняет изображений антропоморфных монстров.

Однако наиболее распространенной пока что остается теория, что геоглифы носили ритуальный характер.