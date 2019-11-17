Найден новый способ борьбы с алкогольным поражением печени

Группа ученых из Калифорнийского университета в Сан-Диего, США, успешно испытала новую терапию, позволяющую эффективно бороться с алкогольным поражением печени, которое часто приводит к тяжелому алкогольному гепатиту и быстрой смерти (75 процентов больных умирают в течение трех месяцев). Об этом сообщает журнал Nature.

Причина кроется в том, что алкоголь не только сам по себе вреден для печени, но еще и способствует размножению в ней бактерий Enterococcus faecalis (энтерококк фекальный), обладающих высокой устойчивостью к воздействию антибиотиков. Эти микробы выделяют цитолизин - токсин, разрушающий мембраны клеток печени.

Ученые использовали для борьбы с Enterococcus faecalis четыре вида бактериофагов - вирусов, избирательно поражающих бактериальные клетки. Как показали результаты эксперимента, благодаря такой терапии вредные бактерии прекращают выделять цитолизин, и таким образом печень перестает разрушаться.

Пока что исследование проводилось на мышах, но уже в ближайшем будущем начнутся испытания на людях. Если они окажутся успешными, это сможет спасти тысячи пациентов, для которых сейчас есть только один выход - пересадка печени