Молодежная сборная России (игроки до 20 лет) завершила важный этап подготовки к новогоднему чемпионату мира, проведя традиционную CIBC Canada Russia Series 2019 против сборных юниорских лиг Канады.

Шесть поединков против команд Квебека, Онтарио и сборной WHL (Западной хоккейной лиги) получились упорными. Команды завершили суперсерии с равным счетом - 3:3, и победитель был определен в специальной серии буллитов. Увы, удача улыбнулась молодым канадцам.

Впрочем, наставник нашей сборной Валерий Брагин нашел позитивные моменты в игре команды. Об этом специалист рассказал пресс-службе Федерации хоккея России:

- Это было напряженно и поучительно. Обратите внимание: матчи серии были очень упорными, все было на равных, а исход решали мельчайшие нюансы и детали. Четыре встречи из шести завершились в овертаймах или буллитных сериях - это одна из самых упорных, равных серий на моей памяти.