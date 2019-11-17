Союз биатлонистов России (СБР) после проведения контрольных стартов на трассе тюменского комплекса "Жемчужина Сибири" назвал состав сборной страны на первые этапы Кубка мира сезона 2019/20.

Мужчины: Александр Логинов, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Антон Бабиков, Эдуард Латыпов, Никита Поршнев, Матвей Елисеев. Женщины: Екатерина Юрлова-Перхт, Виктория Сливко, Светлана Миронова, Лариса Куклина, Кристина Резцова, Ирина Старых.

При этом необходимо заметить, что Логинов, Гараничев и Юрлова-Перхт включены в боевой состав без отбора, поскольку эти биатлонисты вошли в топ15 общего зачета Кубка мира2018/19. Бабиков и Сливко вошли в команду на первый этап в статусе обладателей персональных квот как победители Кубка IBU (это второй по рангу международный соревновательный уровень).

Стартовый этап Кубка мира пройдет в шведском Эстерсунде 30 ноября - 8 декабря. В программе два микста (1+1 и 2+2), спринт, индивидуальные гонки и классические эстафеты.