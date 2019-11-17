Названы простые продукты для избавления от боли в горле

Спровоцировать боль в горле, особенно в холодную погоду, способны десятки причин. Многим хорошо известно, что при первых симптомах можно воспользоваться антисептическими препаратами в виде различных спреев, растворов, леденцов. Но помимо лекарственных средств облегчить першение и боль в горле, по словам медиков, помогут простые продукты.

Как рассказала врач общей практики высшей категории Лариса Алексеева, эффективным средством против кашля и воспалительных процессов в горле является корень солодки.

- Он снимает неприятное щекотание в горле, лишает боли в миндалинах. Мощные противовоспалительные свойства этого растения помогут быстро справиться с ангиной и избавят от чувства удушья, - приводит слова доктора "Вечерняя Москва".

Боли в горле также отлично противостоит банан. Алексеева отмечает, что в этих плодах сконцентрировано огромное количество витамина С, помогающего противостоять болезни и ускоряющего процесс выздоровления. Мягкая структура бананов не травмирует горло.

Источником огромного количества иммуностимулирующего витамина А является морковь - вареная, тушеная, приготовленная на пару. Этот овощ также способствует более быстрому заживлению слизистых оболочек в ротовой полости.

Самым неожиданным в этом ряду является мороженое. Традиционно считающийся летним десерт, по словам врача, парадоксально, но тоже имеет благотворное воздействие при борьбе с простудой.

- Замороженные продукты словно охладительная ванна для "раскаленного" горла, поэтому помимо чаев и полосканий рекомендуют съедать небольшую порцию этого десерта. Мороженое избавляет ротовую полость от бактерий и снимает напряжение, которое возникает при ангине, - отметила Алексеева.

Эксперт напомнила, что классические рецепты тоже не стоит игнорировать, особенно чай. Его лучше заваривать из шиповника, чабреца, липы или ромашки. Также полезны от боли в горле настои из веточек малины или смородины. Напитки следует принимать не горячими, а теплыми, чтобы не травмировать слизистую.