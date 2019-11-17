Овечкин попал под сокрушительный силовой прием партнера

"Вашингтон" в серии буллитов победил "Бостон" - 3:2. Лидер "столичных" Александр Овечкин результативными действиями не отметился, чудом избежав повреждения после силового приема от партнера.

"Вашингтон" прибыл в Бостон после поражения от "Монреаля". Та встреча запомнилась не только голами, сколько силовым приемом в исполнение Александра Овечкина, который едва не отправил на больничную койку форварда Джонатана Друэна.

В этом матче Овечкин продолжил сокрушать соперников и сделал сразу семь силовых приемов. Однако во втором периоде встречи произошел инцидент, который поклонники российского форварда смотрели с замиранием сердца. В средней зоне в Овечкина на полном ходу влетел его партнер по команде Том Уилсон. Оба хоккеиста упали на лед, а Уилсон с мольбой поглядел на россиянина, который все же встал и смог продолжить матч.

Уилсон, обладающий ростом за 190 см, в нынешнем сезоне уже отбыл 20-матчевую дисквалификацию за атаку соперника в предсезонном матче. Тогда он едва не покалечил игрока "Сент-Луиса".

Что же касается непосредственно хоккея, то основное время матча и овертайм победителя не выявили. В серии буллитов выиграл "Вашингтон", но его звезды - Александр Овечкин и Евгений Кузнецов свои попытки не реализовали. Кузнецов в матче отметился голевой передачей - Овечкин очков не набрал.