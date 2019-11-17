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17.11.2019 21:00
Рубрика: Власть

Не нужны нам ваши катера

Передача украинских военных судов состоится 18 ноября
Текст: Татьяна Замахина, Сергей Птичкин
Российская газета - Федеральный выпуск № 259(8017)
ФСБ исключила из вещдоков катера ВМС Украины до рассмотрения дела их экипажей в суде. Дальнейшее их хранение на территории России потеряло смысл, и было принято решение вернуть украинские плавсредства на место их приписки.

В соответствии с достигнутыми с украинской стороной договоренностями три украинских судна - буксир "Яны Капу", малые бронированные артиллерийские катера "Никополь" и "Бердянск" отбуксированы из порта Керчь к согласованному месту передачи украинской стороне, которая состоится 18 ноября. Об этом в воскресенье сообщило погрануправление ФСБ России по Республике Крым. Сообщается также, что передача состоится в нейтральных водах Черного моря.

Фото: Алла Дмитриева/ РГ
МИД РФ: Россия никогда не отрицала, что вернет Украине суда

Напомним, что 25 ноября 2018 года два катера и буксир ВМС Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальные воды РФ при следовании из Черного моря в Азовское. Для их принудительной остановки в Керченском проливе было применено оружие. Корабли были задержаны, а их экипажи - 24 моряка - арестованы. Им были предъявлены обвинения по статье о нарушении госграницы.

Летом 2019 года Россия предложила Украине передать задержанных моряков под письменные гарантии их участия в судебном процессе, а суда - под гарантии их сохранности. Моряки позднее были возвращены на Украину в рамках обмена задержанными лицами. Теперь пришло время передачи катеров и буксира. Хранить и охранять их дальше за счет бюджета России слишком накладно.

Передача кораблей - это четкое исполнение договоренностей со стороны РФ, отметили в российском парламенте

Передача украинской стороне кораблей может стать переломным моментом в отношениях Москвы и Киева, подпорченных предыдущим украинским руководством, считают российские парламентарии. Это важный шаг на пути постепенного восстановления взаимопонимания и доверия между нашими странами, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, которого цитирует РИА Новости. И чем раньше удастся разобраться с неурегулированными вопросами, тем быстрее, по его мнению, завершится этап искусственно созданной конфронтации.

Фото: Алла Дмитриева РГ
В Совфеде и Госдуме поприветствовали передачу Киеву военных кораблей

Похожую оценку дала сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, которая назвала возвращение Россией кораблей ВМС Украины элементом непростого диалога между Москвой и Киевом. И Россия в этом диалоге настроена именно на сотрудничество, подчеркнула она.

Парламентарий от Севастополя - депутат ГД Дмитрий Белик напомнил, что наша страна постоянно демонстрирует готовность к мирным переговорам и неприятие насилия в отношениях с Украиной. "Как бы нас ни обвинял официальный Киев, науськиваемый западными "партнерами", сегодняшняя передача кораблей - это не жест доброй воли, это наше четкое исполнение достигнутых ранее договоренностей", - сказал Белик.

Что характерно, украинские катера, задержанные около года назад за нарушение российской границы, транспортируют к месту передачи украинской стороне без военного конвоя, отметил депутат. Навстречу им также выйдут украинские суда без вооружения.

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