ФСБ исключила из вещдоков катера ВМС Украины до рассмотрения дела их экипажей в суде. Дальнейшее их хранение на территории России потеряло смысл, и было принято решение вернуть украинские плавсредства на место их приписки.

В соответствии с достигнутыми с украинской стороной договоренностями три украинских судна - буксир "Яны Капу", малые бронированные артиллерийские катера "Никополь" и "Бердянск" отбуксированы из порта Керчь к согласованному месту передачи украинской стороне, которая состоится 18 ноября. Об этом в воскресенье сообщило погрануправление ФСБ России по Республике Крым. Сообщается также, что передача состоится в нейтральных водах Черного моря.

Напомним, что 25 ноября 2018 года два катера и буксир ВМС Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальные воды РФ при следовании из Черного моря в Азовское. Для их принудительной остановки в Керченском проливе было применено оружие. Корабли были задержаны, а их экипажи - 24 моряка - арестованы. Им были предъявлены обвинения по статье о нарушении госграницы.

Летом 2019 года Россия предложила Украине передать задержанных моряков под письменные гарантии их участия в судебном процессе, а суда - под гарантии их сохранности. Моряки позднее были возвращены на Украину в рамках обмена задержанными лицами. Теперь пришло время передачи катеров и буксира. Хранить и охранять их дальше за счет бюджета России слишком накладно.

Передача кораблей - это четкое исполнение договоренностей со стороны РФ, отметили в российском парламенте

Передача украинской стороне кораблей может стать переломным моментом в отношениях Москвы и Киева, подпорченных предыдущим украинским руководством, считают российские парламентарии. Это важный шаг на пути постепенного восстановления взаимопонимания и доверия между нашими странами, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, которого цитирует РИА Новости. И чем раньше удастся разобраться с неурегулированными вопросами, тем быстрее, по его мнению, завершится этап искусственно созданной конфронтации.

Похожую оценку дала сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, которая назвала возвращение Россией кораблей ВМС Украины элементом непростого диалога между Москвой и Киевом. И Россия в этом диалоге настроена именно на сотрудничество, подчеркнула она.

Парламентарий от Севастополя - депутат ГД Дмитрий Белик напомнил, что наша страна постоянно демонстрирует готовность к мирным переговорам и неприятие насилия в отношениях с Украиной. "Как бы нас ни обвинял официальный Киев, науськиваемый западными "партнерами", сегодняшняя передача кораблей - это не жест доброй воли, это наше четкое исполнение достигнутых ранее договоренностей", - сказал Белик.

Что характерно, украинские катера, задержанные около года назад за нарушение российской границы, транспортируют к месту передачи украинской стороне без военного конвоя, отметил депутат. Навстречу им также выйдут украинские суда без вооружения.