Песков назвал краеугольным закон об особом статусе Донбасса

"Нормандская четверка" не понимает, как Украина будет согласовывать с Донецкой народной республикой и Луганской народной республикой новый закон об особом статусе Донбасса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее спикер украинского парламента Дмитрий Разумков рассказал СМИ, что Верховная рада будет работать над новым законопроектом об особом статусе Донбасса после саммита в "нормандском формате", который, по данным французских властей, должен состояться 9 декабря в Париже.

Представитель Кремля напомнил, что до сих пор Киев исключает прямые контакты с самопровозглашенными республиками, поэтому возникают вопросы, как стороны будут согласовывать "краеугольный" документ.

"Нормандская четверка" рассчитывает на то, что украинская сторона "понимает, как они будут дальше себя вести и что будут делать с этим законом", подчеркнул Песков в интервью на телеканале "Россия-1".