Православный монастырь может стать лагерем для сирийских беженцев

Православный Успенский монастырь в западной Греции может стать лагерем для сирийских беженцев. Об этом сообщает новостной портал The orthodox world.

Монастырь был основан примерно в 10 веке, во времена Византийской империи. Однако после того, как в 1943 году его разорили нацисты, он стоит заброшенным, хотя формально по-прежнему принадлежит митрополии Элис и Олена Элладской православной церкви.

Предполагается, что на территории монастыря будут размещены 50-60 беженцев из Сирии, которые просят убежище в Европе.

Сейчас местные власти ищут повара и преподавателей греческого языка для беженцев.

Успенский монастырь станет первым местом размещения беженцев в западной Греции. Между тем греческое правительство и руководство регионов продолжают обсуждать, как справиться с кризисом, вызванным наплывом мигрантов с Ближнего и Среднего Востока и из Африки, стремящихся осесть в странах Евросоюза.