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Рубрика: Общество

Флаги словацкого восстания

Рассекречены новые документы по истории Великой Отечественной войны
Текст: Сергей Птичкин
Российская газета - Столичный выпуск № 259(8017)
Минобороны России публикует рассекреченные документы о помощи Красной Армии Словацкому национальному восстанию 1944 года.

На сайте военного ведомства открыт новый исторический раздел "Красные флаги над Банска-Бистрицей", посвященный 75-летию Словацкого национального восстания. Оно началось 29 августа 1944 года и в течение трех недель охватило одну треть территории страны.

Фото: Vadim Indeikin/wikimedia.org
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Посетители интернет-портала могут ознакомиться с уникальными документами из фондов Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации, содержащими свидетельства мужества и героизма участников восстания, оказания помощи Красной Армией словацкому народу и действиям 1-го Чехословацкого армейского корпуса в годы войны.

На конкретных примерах показано, как восставшие словаки реально помогли более стремительному продвижению наших войск на Запад, и как Красная Армия, в свою очередь, способствовала развитию партизанского движения на всей территории тогдашней Чехословакии.

Публикация рассекреченных документов является продолжением деятельности военного ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной войны.

Общество История Правительство Минобороны
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