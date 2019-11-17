В Мосгордуме продолжается работа над бюджетом Москвы на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Документ, как уже сообщала "РГ", принят в первом чтении. Сейчас идет работа над поправками, а их, как отметил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, поступило 140 от депутатов, депутатских фракций и депутатского объединения "Моя Москва".

Напомню, бюджет города на 2020 год и последующий период 2021-2022 годов обсуждается очень подробно. До того, как этим занялись депутаты Мосгордумы нового созыва на профильных комиссиях и заседаниях парламента, в городе прошли общественные слушания. В ходе их 1,1 тысячу предложений высказали москвичи. Участие в слушаниях мог принять каждый горожанин, которого это интересовало. И при этом он может быть уверен, что каждое из высказанных предложений станет предметом самого серьезного обсуждения для парламентариев, заметила председатель комиссии по экономике, бюджету и перспективному развитию ОП Москвы Надежда Косарева.

Судя по документу, в 2020 году столица ожидает получить доходов около 2 триллионов 799 миллиардов рублей, а к концу последующей трехлетки - свыше 3 триллионов 356 миллиардов. Председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков отмечает, что в проекте бюджета важно отметить несколько особенностей. "Первая - то, что сохранен и усилен программный принцип формирования расходов бюджета, - сказал он. - Это значит, что 92,4% всех средств будут израсходованы по ранее утвержденным 13 городским программам - развития транспорта, социальной поддержки, столичного образования, создания безопасного города, спорта и т.д. Это важно, так как серьезные проблемы в рамках бюджета одного года, как правило, решить невозможно. Невозможно, в частности, закончить прокладку линий метро, строительство дорог, детсадов, школ". Вторая особенность по мнению Ремчукова, это то, что большая половина бюджетных средств так или иначе носят социальный характер. Благодаря такому подходу в городе меры социальной поддержки получают 4,5 миллиона москвичей. Интересна и еще одна особенность - достаточно высокие инвестиционные расходы, благодаря которым в столице и происходят реальные изменения. Они составляют 21% средств, плюс 19% еще запланированы на капремонт и обновление оборудования, что не дает городскому хозяйству ветшать. То есть при больших затратах на социальные нужды бюджет города тем не менее остается бюджетом развития. Комментируя документ, зампредседателя Мосгордумы Николай Губенко сказал:

- В ходе всех обсуждений я не услышал ни одного возражения против цифр нового бюджета. И эксперты, и Общественная палата отмечают его несомненные плюсы. В первую очередь речь идет о рекордных расходах на социальную сферу. Считаю, что у нас нет оснований голосовать против таких целей.

К социальной части бюджета относится самое большое количество внесенных поправок

Тем не менее именно к социальной части бюджета относится самое большое количество внесенных поправок. В частности, зампредседателя Мосгордумы руководитель фракции партии "Единая Россия" Степан Орлов предложил увеличить и проиндексировать выплаты семьям с детьми. "Сейчас это в законопроекте не предусмотрено - будем предлагать выделить на эти цели 2-3 млрд рублей, что позволит проиндексировать выплаты на 5-7%", - сказал он. Как сообщила Елена Николаева, глава постоянного депутатского объединения "Моя Москва", они так же подготовили ко второму чтению ряд поправок, касающихся развития спортивной инфраструктуры, сферы молодежной и социальной политики, реновации. Дополнительные меры социальной поддержки депутаты предлагают предусмотреть для уязвимых категорий граждан. Например, увеличить ассигнования на выплаты пособий семьям с детьми, на выплаты новой льготной категории "дети войны". Для помощи детям в неполных семьях предлагают создать алиментный фонд Москвы. В Москве, как выяснилось, порядка 180 тысяч человек уклоняются от исполнения своих родительских обязанностей. Увеличение финансирования программы социальной поддержки москвичей на 2 млрд 740 тыс. рублей даст возможность поддержать детей из таких семей из специально созданного алиментного фонда. А сам фонд депутаты считают необходимо наделить правом взыскивать с уклоняющихся деньги, которые они задолжали, и перечислять их в бюджет города с учетом процентов за пользование чужими средствами в соответствии с законодательством РФ. Детям адресованы поправки депутата Сергея Митрохина. Он считает необходимым повысить социальные выплаты, размеры которых либо не выросли либо выросли незначительно по сравнению с прошлым годом. Это выплаты полагающиеся при рождении (усыновлении) детей, семьям с детьми-инвалидами и ежемесячного пособия на детей.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"