Лжериелторы обманули тысячу арендаторов жилья

Группа столичных мошенников придумала оригинальную схему аферы с жильем. Они давали ложные объявления о сдаче жилья в аренду. Но с предоплатой. Аванс они, разумеется, брали, а затем исчезали.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила "РГ", что в полицию обратилась жительница Чувашии. Женщина пожаловалась, что пыталась снять жилье в городе Чебоксары через сайт бесплатных объявлений. После перевода 5 тысяч рублей на продиктованный ей злоумышленниками банковский счет встреча с "хозяйкой" квартиры так и не состоялась. В дальнейшем телефонный номер оказался заблокирован.

Следственное управление УМВД России по городу Чебоксары возбудило уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

Оперативники выяснили, что межрегиональная группа была создана в октябре 2018 года 25-летним жителем Казани. В течение нескольких месяцев соучастники, предлагая через интернет-ресурсы помощь в аренде квартир и частных домов, получали от клиентов деньги, однако своих обязательств не выполняли. Известно, что ежедневный совокупный доход мошенников составлял около 600 тысяч рублей. Пострадали свыше тысячи человек - это жители Смоленской области, а также Республик Чувашия, Татарстан, Башкортостан, Северная Осетия - Алания, Карачаево-Черкесия, Марий Эл.

Полицейские при силовой поддержке Росгвардии задержали 10 человек.

Установлено, что ежедневный совокупный доход мошенников составлял около 600 тысяч рублей

В отношении предполагаемого организатора группы судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Остальные восемь участников - работники call-центра, собственники помещений, менеджеры - находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

В отношении еще одного фигуранта избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.