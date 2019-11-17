Сильный туман ожидается ночью в столичном регионе

"Желтый" уровень погодной опасности объявили метеорологи в столичном регионе в ночь на 18 ноября. Связано предупреждение с сильным туманом, который ожидается в регионе. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, повышенный уровень опасности будет действовать с 21.00 17 ноября по 9.00 18 ноября. В этот период времени видимость может значительно ухудшится, особенно в низинных местах, рядом с водными объектами. Видимость может снизится до 500 метров.

Напомним, что ранее "желтый" уровень погодной опасности объявлялся из-за тумана в столичном регионе в ночь на 13 ноября.