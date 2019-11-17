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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Сутки с кодом

Лучшие программисты спасают поросят
Текст: Алексей Дуэль
Российская газета - Столичный выпуск № 259(8017)
Необычное соревнование сильнейших программистов - промышленный хакатон Pro Hack 4.0 - прошло в эти выходные в Москве. Три десятка команд померились силами в решении задач, поставленных перед ними IT-подразделениями крупнейших компаний России.

Само соревнование заняло больше суток. Формулировки заданий были известны заранее, но данные, без которых продумать решение заранее невозможно, выдали всем в 10.00 субботы. Сдать решение надо было к 12.00 воскресенья.

Нижегородцы заняли первое место в хакатоне в Берлине

Например, известный производитель сладостей поручил найти способ автоматического обнаружения дефектов глазури шоколадных батончиков. Крупный агрохолдинг поставил задачу: разработать систему, которая не позволит свиноматкам во сне давить новорожденных поросят.

- Мы все трое - программисты-фрилансеры, - рассказал капитан команды "42" Виктор Леонтьев из Казани. - Такие хакатоны дают уникальный опыт.

Наряду с командами профессионалов соревновались и студенты.

- Специалисты лучше обосновывают свои решения, а студенты могут удивить нестандартным ходом, - объяснил председатель жюри, директор по разработке программного обеспечения IT-компании "КРОК" Сергей Стрелков. - Так что итоговую победу, за которую положено 300 тысяч рублей призовых, может одержать кто угодно.

Главный приз достался команде студентов МФТИ CVisioners в составе Клима Киреева, Эдгара Казиахмедова, Елизаветы Киселевой, Кежика Кызыл-оол и Григория Мельникова.

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