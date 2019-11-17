Стала известна стоимость билетов в зоне "Пригород" на МЦД

Абонемент на сутки в зоне "Пригород" МЦД будет стоить 185 рублей. Об этом сообщает столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

По данным департамента, правительство Москвы совместно с правительством Московской области утвердили типы и стоимость абонементов для проезда в зоне "Пригород" на Московских центральных диаметрах.

Пассажиры смогут воспользоваться абонементами на сутки, трое, 30, 90 и 365 дней. Стоимость годового абонемента составит 24 тысячи 450 рублей. А суточный абонемент обойдется пассажиру в 285 рублей. При этом на трое суток абонемент будет стоить 545 рублей, на 30 дней - 2570 рублей, на 90 дней - 6940 рублей.

- Эти абонементы необходимо записать на карту "Тройка" или "Тройка-Стрелка", при этом для выезда в "Дальнюю" зону, которая находится за пределами станций МЦД, необходимо будет приобретать существующий пригородный абонемент, либо оплачивать всю поездку "Кошельком" карты "Тройка", - рассказали в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

Как поясняют в департаменте, абонементы МЦД будут значительно выгоднее железнодорожных абонементов. В частности, сейчас месячный абонемент с учетом стоимости метро на 30 суток от станции Долгопрудная обходится в 3,72 тысячи рублей, а на МЦД будет стоить 2,57 тысячи рублей. Таким образом экономия составит более 30%. Разовая поездка по тарифу "Кошелек" карты "Тройка" или "Тройка-Стрелка" в 2019 году будет стоить 45 рублей с возможностью бесплатной пересадки на метро и МЦК.

Пользоваться абонементами МЦД, записанным на карту "Тройка" или "Тройка-Стрелка", смогут пассажиры в пределах станций Одинцово-Лобня, Нахабино-Подольск с бесплатной пересадкой на метро и МЦК, а также передвигаться на наземном транспорте в Москве.

Оплатить проезд на МЦД можно будет банковскими картами и гаджетами. Одна поездка в зоне "Центральная" с бесплатной пересадкой на метро и МЦК будет стоить 42 рубля, от зоны "Пригород" - 49 рублей.

Как отмечают в департаменте, благодаря тарифной политике МЦД, при поездках по Москве пассажиры будут ежедневно экономить на проезде до 50%, а пассажиры, приезжающие из Московской области в границах МЦД, до 75%. При этом общая экономия всех пассажиров на первых двух диаметрах составит до 7 млрд руб. в год.

Просчитать экономию благодаря запуску МЦД можно в разделе Московских центральных диаметров на сайте Мосметро. Также в приложении "Метро Москвы" появилась перспективная схема метро с первыми двумя диаметрами. Пользователи могут построить маршрут по МЦД-1 "Белорусско-Савеловский", МЦД-2 "Курско-Рижский" и московскому метро с учетом строящихся станций до 2021 года.

Запуск первых диаметров запланирован на конец ноября 2019 года. Уже с запуском первых двух диаметров общественный транспорт станет доступнее для более чем 4 млн жителей Москвы и Московской области. Благодаря МЦД-1 и МЦД-2 в поездах появится более 900 тыс. новых пассажирских мест в сутки. Поезда будут курсировать с 5:30 утра до 1:00 ночи, как в метро, с интервалом движения 5-6 минут в часы пик.

Бесплатно воспользоваться поездкой на МЦД смогут ряд категорий граждан:

1. Один опекун или (попечитель), приемный родитель, воспитывающий ребенка-сироту или ребенка, оставшегося без попечения родителей.

2. Родитель инвалида с детства, обучающегося по очной форме обучения по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, - до окончания им обучения, но не дольше, чем до достижения им возраста 23 лет.

3. Гражданин, получающий пенсию в соответствии с законодательством Российской Федерации, не достигший возраста 60 лет, за исключением лиц, имеющих в соответствии с законодательством Московской области право на меры социальной поддержки по бесплатному проезду в городе Москве.

4. Гражданин, достигший предпенсионного возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), имеющие страховой стаж, необходимый для назначения страховой пенсии по старости в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением лиц, имеющих в соответствии с законодательством Московской области право на меры социальной поддержки по бесплатному проезду в городе Москве.

Напомним, что ранее были утверждены тарифы для проезда в зоне "Центральная" в пределах станций: МЦД-1 - Марк - Сетунь, МЦД-2 - Волоколамская - Остафьево. Стоимость разовой поездки на МЦД в пределах "Центральной" зоны будет равна стоимости поездки на других видах общественного транспорта (метро, МЦК, автобус, троллейбус, трамвай и электробус) - по тарифу "Кошелек" карты "Тройка" - 38 рублей. В нее также входит бесплатная пересадка на метро и МЦК.

Помимо этого, в "Центральной" зоне будут действовать все существующие абонементы метро, которые записываются на "Тройку". Согласно тарифу в 2019 году, это билеты на 60 поездок (1900 рублей), 1 сутки (230 рублей), 3 суток (438 рублей), 30 дней (2170 рублей), 90 дней (5430 рублей) и 365 дней (19500 рублей).