Телецентр "Останкино" проверяют после сообщения об угрозе взрыва

На северо-востоке столицы проверяют здание, расположенное в доме 12 по улице Академика Королева после анонимного звонка о минировании строения. В этом здании расположен телецентр "Останкино".

В пресс-службе ГУ МВД по Москве "РГ" сообщили, что пока информации по этому объекту нет.

Тем не менее ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщает, что сотрудники экстренных служб проверяют сообщение о минировании здания.

Эвакуацию сотрудников "Останкино" после сообщения о минировании не проводили.

Отметим, что с 2017 года в России ужесточили наказание за телефонный терроризм до 10 лет лишения свободы.