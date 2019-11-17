В Мытищах водитель зарезал пешехода

В Подмосковных Мытищах водитель машины зарезал пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

По данным ГУ МВД по Московской области, конфликт произошёл на дороге. По предварительной информации, водитель автомобиля, 68-летний мужчина, не поделил дорогу с 43-летним пешеходом.

После перепалки пенсионер ударил пешехода в шею ножом. Далее владелец иномарки уехал, а пешеход, пройдя пару шагов, упал. Этот конфликт засняли камеры видеонаблюдения.

Подозреваемый задержан, им оказался местный предприниматель. В настоящее время следователи выясняют обстоятельства случившегося. Если вина мужчины будет доказана, пенсионеру грозит до 25 лет лишения свободы.