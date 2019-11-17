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17.11.2019 23:57
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В шаге от Шагала

В "Новом Иерусалиме" открылась выставка работ знаменитого авангардиста
Текст: Ирина Рыбникова
Фото: Сергей Куксин
Российская газета - Столичный выпуск № 259(8017)
В музейно-выставочном комплексе "Новый Иерусалим" в подмосковной Истре - аншлаги. Здесь открылась выставка "Марк Шагал: между небом и землей", собравшая под одной крышей 239 работ великого авангардиста. Настолько полного собрания сочинений Марка Шагала в России не выставлялось никогда.

Это стало возможным благодаря совместным усилиям внучек художника Белле и Мерет Майер, постоянному приглашенному эксперту в комитете Марка Шагала в Париже Екатерине Селезневой и правительству Подмосковья во главе с губернатором Андреем Воробьевым. Белла и Мерет уговорили поделиться на время картинами частных коллекционеров. Заслуженный работник культуры России Екатерина Селезнева, ставшая куратором выставки, договаривалась с Национальным центром искусства и культуры Жоржа Помпиду, музеями Марка Шагала в Ницце и Витебске, Государственным музеем изобразительных искусств имени А.С. Пушкина и Музеем истории евреев в России. Ну а подмосковные власти предоставили для экспозиции лучший музейно-выставочный центр. "Новый Иерусалим" не так давно был капитально отреставрирован и теперь может составить конкуренцию лучшим европейским музеям.

Фото: Константин Семенец
Картину Шагала "Бэла с книгой. Ваза с цветами" впервые показали в России

"Сначала мы отнеслись к идее выставиться в "Новом Иерусалиме" с долей пессимизма. Представляли, какое количество организационных проблем на нас свалится. С другой стороны, это показалось интересным - устроить такую масштабную выставку именно здесь. Ведь Иерусалим у каждого свой. И мы знаем, что Шагал очень настойчиво искал свой Иерусалим", - говорит Екатерина Селезнева. Над названием экспозиции долго не думали. Сам Шагал говорил о себе, что он рожден между небом и землей, а живопись называл окном, уводящим в другие миры. Эти миры - тончайшие, невесомые и одновременно основательные, как и положено большим философским трудам, и украсили сегодня стены подмосковного музея. Здесь можно увидеть живопись, графику, гобелены, а также существующие в единственном экземпляре 105 библейских гравюр, раскрашенных Шагалом вручную. Они впервые демонстрируются в России. Как и картина "Бэла с книгой. Ваза с цветами", которая объехала полмира, но никогда не выставлялась в нашей стране.

Иерусалим у каждого свой. И мы знаем, что Марк Шагал очень настойчиво искал свой Иерусалим

"Мы счастливы быть причастными к этому проекту, - говорит Белла Майер. - Даже сейчас, когда я смотрю на любую работу Шагала, я нахожу то, чего не видела раньше. Каждая его картина говорит своим сердцем". Марк Захарович Шагал - художник, которым одинаково гордятся Россия и Франция. Сегодня одна из внучек Шагала живет в Париже, другая - в Нью-Йорке, и обе стали почетными гостями Подмосковья. На выставке, кстати, есть работы, которые Белле и Мерет особенно дороги. Это портреты их бабушки, которую они никогда не видели.

"Мы стараемся наполнять наши музеи интересными, уникальными работами, в чем нам помогают родственники великих художников. Надеемся, эта выставка побьет все рекорды по посещаемости", - отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, ставший одним из первых зрителей экспозиции.

Выставка продлится до 8 марта.

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