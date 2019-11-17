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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Ждут, когда "встанет" Амур

Благовещенск вновь остался без надежного водоснабжения
Текст: Александр Ярошенко (Амурская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 259(8017)
Многие жители Благовещенска, стоящего на двух реках - Амуре и Зее, вот уже несколько дней остаются без воды. В домах она не поднимается выше второго-третьего этажей.

Этой проблеме несколько десятилетий: весной и осенью Благовещенск страдает от нехватки воды из-за ледоставов и ледоходов. А власти обыденно винят в этом речную шугу.

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Вот и этой осенью горожане, живущие выше третьего этажа, о надежном водоснабжении могут только мечтать. Учитывая то, что большая часть населения Благовещенска проживает в пятиэтажках, становится понятно, что заложниками неприятной ситуации является добрая половина жителей города.

Кстати, "Амурские коммунальные системы", в ведении которых находятся городские водозаборы, даже не организовали нормальный подвоз воды населению. Коммунальщики беспомощно призывают к терпению и "подождать, когда Амур встанет". А что будет, если река "не встанет" в привычные сроки? Примечательно, что соседний Хабаровск, который тоже "пьет" из Амура, никогда подобных проблем не испытывает.

Тем временем прокуратура Благовещенска начала проверку по фактам нарушения бесперебойного обеспечения горожан коммунальными услугами.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область Благовещенск
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