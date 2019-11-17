Благовещенск вновь остался без надежного водоснабжения

Многие жители Благовещенска, стоящего на двух реках - Амуре и Зее, вот уже несколько дней остаются без воды. В домах она не поднимается выше второго-третьего этажей.

Этой проблеме несколько десятилетий: весной и осенью Благовещенск страдает от нехватки воды из-за ледоставов и ледоходов. А власти обыденно винят в этом речную шугу.

Вот и этой осенью горожане, живущие выше третьего этажа, о надежном водоснабжении могут только мечтать. Учитывая то, что большая часть населения Благовещенска проживает в пятиэтажках, становится понятно, что заложниками неприятной ситуации является добрая половина жителей города.

Кстати, "Амурские коммунальные системы", в ведении которых находятся городские водозаборы, даже не организовали нормальный подвоз воды населению. Коммунальщики беспомощно призывают к терпению и "подождать, когда Амур встанет". А что будет, если река "не встанет" в привычные сроки? Примечательно, что соседний Хабаровск, который тоже "пьет" из Амура, никогда подобных проблем не испытывает.

Тем временем прокуратура Благовещенска начала проверку по фактам нарушения бесперебойного обеспечения горожан коммунальными услугами.