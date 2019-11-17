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17.11.2019 03:51
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Хабаровчанка стала чемпионкой мира по соло латине

Текст: Дина Непомнящая

Первое место в соревновательной программе по танцу ча-ча-ча в рамках чемпионата мира по латиноамериканским танцам, прошедшего в итальянском городе Генуя, заняла хабаровчанка Ирина Муратова.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
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"Наша ученица сегодня стала Чемпионом Мира. Гордимся всей страной!” - сообщили в аккаунте в Instagram студии, где занимается девушка.

В этом году в соревнования IDO WOLD LATIN STYLE CHAMPIONSHIP впервые была включена программа бальной соло латины. Итальянцы предлагали танцорам соревноваться отдельно по танцам ча-ча-ча, румба и самба. Россию на мировом чемпионате представили всего две участницы из Хабаровска - Ирина и ее тренер Светлана Шурская. Последняя, чтобы поддержать свою ученицу, вышла на конкурсный паркет после перерыва в 15 лет.

"Это был потрясающий опыт. Ведь я как бы спустилась на ступеньку к своим ученицам, испытала на себе все "круги конкурсного ада", - делится преподаватель из Хабаровска в своем Instagram.

Результат оказался впечатляющим. Светлана Шурская соревновалась в категории "Взрослые 1", где выступали почти 90 девушек в возрасте от 16 до 30 лет, вышла в финал и заняла пятое место. Ее ученица танцевала в категории "Взрослые 2" с соперницами старше 30 лет и завоевала три медали: одну золотую по танцу ча-ча-ча и две серебрянные по рубме и самбе.

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