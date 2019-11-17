В жилом доме в Приморье обрушилась стена

В жилом доме на улице Пушкина города Уссурийска в Приморском крае вечером 16 ноября обрушилась стена, сообщается на сайте городской администрации.

ЧП произошло в одной из нежилых квартир, поэтому жертв удалось избежать. Всех жильцов дома, а это 13 человек, в том числе двое детей, оперативно эвакуировали спасатели. Само здание оцепили и отключили от подачи электричества.

На место происшествия прибыл губернатор региона Олег Кожемяко. Вместе с главой Уссурийска Евгением Коржем они оценили масштаб случившегося и пообщались с жителями дома. Как те рассказали, в заброшенную квартиру часто наведывались лица без определенного места жительства.

В ближайшее время людей пообещали переселить из опасного здания, которое, кстати, еще в 2012 году было признано аварийным, в новые квартиры. Пока же им предложили перебраться в жилье из маневренного фонда.

- Надо обязательно провести тщательную экспертизу здания, чтобы не допустить дальнейшего обрушения конструкций, - подчеркнул губернатор.