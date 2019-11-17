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17.11.2019 11:39
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Саратовской области семья пострадала при обрушении в доме

Текст: Наталья Саванкова (Саратов)
Фото: СУ СК по Саратовской области Фото: СУ СК по Саратовской области
Фото: СУ СК по Саратовской области

ЧП произошло в воскресенье утром в частном секторе города Энгельса Саратовской области.

В жилом доме в Приморье обрушилась стена

Как сообщили в региональном управлении МЧС, в 8.20 утра в поселке Пробуждение обрушился одноэтажный частный дом. Пострадали четыре человека, среди них полуторагодовалый ребенок. Их извлекли из-под завалов спасатели.

Пострадавшие госпитализированы, их состояние оценивается как удовлетворительное.

- Семья вернулась домой из гостей. Дома в период их отсутствия никого не было. Открыв входную дверь и войдя в прихожую, они включили свет в коридоре. В этот момент раздался хлопок и произошло обрушение конструкций дома, - пояснили в СУ СК по Саратовской области.

В качестве основной версии произошедшего предварительно рассматривается взрыв бытового газа. Проводится доследственная проверка.

Создан оперативный штаб для контроля обстановки на месте ЧП, ведется разбор завалов.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область Взрывы газа в домах
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