В Саратовской области семья пострадала при обрушении в доме

ЧП произошло в воскресенье утром в частном секторе города Энгельса Саратовской области.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, в 8.20 утра в поселке Пробуждение обрушился одноэтажный частный дом. Пострадали четыре человека, среди них полуторагодовалый ребенок. Их извлекли из-под завалов спасатели.

Пострадавшие госпитализированы, их состояние оценивается как удовлетворительное.

- Семья вернулась домой из гостей. Дома в период их отсутствия никого не было. Открыв входную дверь и войдя в прихожую, они включили свет в коридоре. В этот момент раздался хлопок и произошло обрушение конструкций дома, - пояснили в СУ СК по Саратовской области.

В качестве основной версии произошедшего предварительно рассматривается взрыв бытового газа. Проводится доследственная проверка.

Создан оперативный штаб для контроля обстановки на месте ЧП, ведется разбор завалов.