В Ульяновске появится "умное" освещение

В 2020 году в трех районах Ульяновска установят "умное освещение" с Wi-Fi и видеокамерами. Выбор улиц для этого обусловлен большим количеством проживающих, изношенной инженерной инфраструктурой и наибольшим числом обращений по качеству работы наружного освещения.

Среди выбранных участков - и районы старой "хрущевской" застройки, и кварталы в районе авиастроителей, и те, что были возведены в конце 80х.

- Уличные светильники предстоит заменить на светодиодные приборы с высокими характеристиками энергоэффективности, а обычный провод - на самонесущий изолированный провод марки СИП-3. Кроме того, мы поменяем шкафы управления. Все это позволит снизить потери электроэнергии и минимизировать количество аварий на линиях электропередачи. Кстати, на опорах все тех же линий электропередачи будут размещаться точки доступа Wi-Fi и видеокамеры, интегрированные в систему "Безопасный город", - сообщил корреспонденту "Российской газеты" директор Муниципального унитарного предприятия "УльГЭС" Виталий Вульфсон.

В пресс-службе городской администрации уточняют, что для оптимального управления сетью уличного освещения предстоит модернизировать программное обеспечение, сделав его более информативным и гибким.

Кроме того, планируется развернуть сеть LoRаWan, позволяющую удаленно регулировать мощность осветительных приборов и контролировать режим работы каждого светильника с автоматизированного рабочего места.