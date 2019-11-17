В Махачкале из-за замечания девушке произошла массовая драка с поножовщиной

Замечание девушке в маршрутке вызвало массовую драку с поножовщиной между молодыми людьми в Махачкале, в результате которой один из участников был ранен в брюшную полость.

Как сообщает РИА Новости, девушка пожаловалась своему парню на замечание, которой ей сделали в маршрутке. Парень решил наказать обидчика.

Выяснение отношений состоялось на территории одного из медколледжей. В потасовке приняли участие еще несколько десятков студентов.

В драке 17-летний местный житель ударил 18-летнего соперника ножом, а затем избавился от оружия и скрылся. Раненный был госпитализирован. Позднее нападавшего задержали и доставили в полицию, где он во всем признался.