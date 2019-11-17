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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Дачам нашли замену

В городах предложили разбить общественные огороды
Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Столичный выпуск № 259(8017)
Тех, у кого нет дачи, могли бы выручить общественные городские огороды. Для этого часть парков, пустырей или свободных земель надо оборудовать под небольшие садоводческие кооперативы-коммуны, поделенные на крохотные земельные наделы.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

С такой идеей выступил депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров. И направил свое предложение министру строительства и ЖКХ. Ответа пока нет. Как пояснили "РГ" в минстрое, к ним документ с инициативой Петрова пока не поступал, поэтому министр прокомментировать это предложение не может. Зато эксперты уже активно обсуждают создание в городах огородов для сдачи в аренду.

Фото: Istock
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В XVIII-XIX веках дачи были преимущественно местами отдыха, на рубеже XX-XXI веков помогали выживать как подсобные хозяйства. Сейчас снова возвращается земледелие не от нужды, а ради удовольствия. Инициатива Петрова направлена на тех, кто этого удовольствия лишен, потому что у них нет дачи. "У общественных огородов несколько плюсов, - поясняет Петров. - Дают доход в госбюджет, покрывают потребность людей "в земле", создают новые рабочие места, улучшают здоровье, делают города более комфортными".

Участки в садах и парках предполагается сдавать в аренду на один сезон. Однако ландшафтный дизайнер Наталья Бендер полагает, что это сразу убивает всю идею на корню: "За один сезон невозможно создать практически никакой композиции". Ее коллеги отмечают, что такое ограничение сразу лишает садоводов множества возможностей - выращивать розы, пионы, любые многолетники. Если же говорить об огородничестве, то польза огурцов и петрушки, полученных с грядки в центре города, оказывается весьма сомнительной. А ведь предложение об обеспечении населения доступным "зеленым" досугом и организации подобных "садоводств-коммун" касается именно крупных городов - в качестве примера приведены Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Севастополь.

Минстрою предложили новый вариант использования земель в парках крупных городов

По мнению главного хранителя парков Государственного музея-заповедника "Царское Село" Ольги Филипповой, для Петербурга огороды в парках неприемлемы прежде всего еще и потому, что большинство парков Северной столицы - произведение искусства. "Именно парки Царского Села такой период садоводства и огородничества уже проходили, - рассказала она корреспонденту "РГ". - Это случилось сразу после революции, в период национализации, то есть с 1918 по 1921 годы. И документально зафиксировано, какой ущерб это принесло паркам как объектам культурного наследия. Инициатива была признана калечащей, причем совершено официально - наркомом просвещения Луначарским".

Фото: Istock
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Хранитель подчеркивает, что парки - неотъемлемая часть культурного кода, национальная гордость России, и никто не имеет права уродовать их, даже с благой целью. Отметим, что для Петербурга инициатива может иметь и отчетливый трагический оттенок - в городских парках разбивали огороды во время блокады.

С другой стороны, проект "частных грядок" пользовался большим успехом в летний сезон работы общественного пространства на острове Новая Голландия, открытого несколько лет назад после масштабной реконструкции бывших корабельных складов Петра Первого. Инициатива могла бы иметь право на существование в районах новостроек, считает Ольга Филиппова. В последнее время строители заполняют там буквально каждый клочок земли, и огороды как общественные зеленые зоны вполне могли бы проредить каменные джунгли.

Комментарий

Илья Пономарев, член президиума Общественного совета при Минстрое России:

- Идея создания в больших городах своего рода зон общения с природой имеет значительный опыт реализации в различных формах. Не очень, правда, ясно, для чего вносить для этого изменения в законодательство.

Фото: Пресс-служба Смольного
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Формирование именно огородов для выращивания овощей и зелени может стать интересной формой городской активности. Но надо учитывать многие нюансы: экологические и санитарные ограничения, иные вопросы, присущие городскому пространству. Разумеется, неприемлемо внедрение такой формы в парки, тем более в исторические парковые ансамбли.

Зато формирование новых озелененных пространств спальных районов вполне реально. Стоит вспомнить программу "Крыши Парижа", когда на кровлях были размещены значительные площади озеленения, совмещающие функции локальной рекреации и зон общественной активности.

Единственное, что хотелось бы отметить в связи с инициативой депутата, это явная утрата градостроительного регулирования на муниципальном уровне. Что является, на мой взгляд, системной проблемой, существенно ограничивающей возможности создания реальной комфортной среды в наших городах.

Подготовила Ольга Бухарова

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