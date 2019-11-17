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17.11.2019 20:50
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Матч-реванш

В петербургском Манеже представили работы двух великих советских художников - Дейнеки и Самохвалова
Текст: Ольга Штраус
Российская газета - Федеральный выпуск № 259(8017)
В центральном выставочном зале "Манеж" в Санкт-Петербурге открылась выставка "Дейнека - Самохвалов". Баннер ее словно копия афиши футбольного матча раннесоветских времен: красные и синие буквы на серой бумаге объявляют "первенство СССР", а имена художников как названия любимых команд.
Выставка в Манеже - состязание в мастерстве двух гигантов, где посетители являются болельщиками. Фото: Михаил Вильчук Выставка в Манеже - состязание в мастерстве двух гигантов, где посетители являются болельщиками. Фото: Михаил Вильчук
Выставка в Манеже - состязание в мастерстве двух гигантов, где посетители являются болельщиками. Фото: Михаил Вильчук

Куратор Семен Михайловский подчеркивает:

- Два художника в одно и то же время работали в городах, традиционно соперничающих. Дейнека прочно связан с Москвой, а Самохвалов - с Ленинградом. А темы, которые оба отражали в своем творчестве, схожи: социальные преобразования в советской стране.

Фото: Частное собрание © ADAGP Paris 2019 Chagall ®
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А потому вся выставка - как состязание в мастерстве двух гигантов. Огромное пространство Манежа подчеркивает это: на входе, амфитеатром, скамьи "болельщиков", на выходе - зеленый газон с футбольными воротами и бронзовая скульптура футболиста в прыжке. А сама выставка, собравшая более 250 работ из 37 музеев и девяти частных собраний (здесь и живопись, и графика, и скульптура, и плакат), поделена на четкие сектора: "Труд", "Спорт", "Тело", "Дети", "Война и мир", "Герои".

Примечательно, что устроители нарочно "перемешали" в этих залах работы обоих художников. И разглядывать, как те передают друг другу пас, то одновременно обращаясь к культу здорового, сияющего тела, то прославляя новых героев труда, то вдруг окунаясь в книжную иллюстрацию для детей, - отдельное удовольствие. Сравнение манеры письма в общем, господствующем стиле соцреализма, становится особенно наглядным.

- У каждого из них были особые учителя, - говорит Семен Михайловский. - На Самохвалова сильно повлияла концепция "сферической перспективы" Петрова-Водкина, желание придать изображению космический масштаб. Плюс интерес к средневековым мастерам с их нежностью, фресковостью, чувственностью - у Самохвалова это тоже от учителя. Что касается влияния Фаворского на Дейнеку, то нельзя не отметить европейский культурный бэкграунд учителя, находившегося, в свою очередь, под влиянием немецких интеллектуалов.

Видимо, отсюда эти шеренги мускулистых физкультурников с плакатным здоровьем, которые маршировали в 30-е годы по всей Европе - что в СССР, что в Германии...

Выставка собрала более 250 работ из 37 музеев и девяти частных собраний

Интересно, что оба художника увлекались фотографией, а Дейнека одно время даже служил штатным фотографом в угрозыске. Но если ему ближе пластика "крепости мышц и бронзы кожи", воспетая Маяковским, с которым, кстати, он дружил, то Самохвалов прозревает в метростроевках настоящих античных богинь. Когда видишь серию его работ, посвященных женщинам-труженицам, причем занятым тяжелым мужским трудом, удивляешься, как сумел он разглядеть в их позах, торсах, ногах и руках Венер и Афродит, кажется, вот сейчас сошедших с постаментов Летнего сада.

Дейнека своими персонажами любуется. Самохвалов порой ужасается. И в самом деле, трудно не ужаснуться взгляду, например, "Женщины с напильником" или взгляду техника Гаврилова с его портрета: так ошалело смотрят только люди, замордованные, измученные непосильным физическим трудом.

За свою знаменитую "Девушку в футболке" (1932 год) Самохвалов получил золотую медаль на Парижской выставке 1937 года. Однако и в ней, как и в портрете "Работницы табачной фабрики", и в "Кондукторше" мы видим те тревожные "неправильности", которые придавали полотнам и обаяние, и индивидуальный шарм.

Фото: Из личного архива Анны Филимоновой
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Дейнека тоже умел увидеть прелесть некрасивого. И в 50-60-е годы он со свойственной ему мастеровитостью удачно рисовал карикатуры. Да и в масштабных полотнах смог найти место чуть шаржированному, но не лишенному юмора портретированию своих современников, как сделано это, например, в картине "Стихи Маяковского". В бытовой сцене вагона электрички запечатлены те же физкультурники, только постаревшие и располневшие.

А Самохвалов в конце жизни "сдулся": пафосные, бравурные, до жути серьезные полотна последних лет его жизни вызывают скорее печальную улыбку.

В дополнение к этой выставке предусмотрена специальная просветительская программа, которая предполагает 15 встреч, посвященных культуре 30-50-х годов. Здесь будут лекции о развитии изобразительного искусства, архитектуры, моды, кинематографа, спорта, фотографии и литературы того времени, которые помогут посетителям погрузиться в эпоху, в которой жили и работали советские художники.

Культура Арт Живопись Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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