Представляющий Калининградскую область "Локомотив" завоевал женский Суперкубок в гостевом матче против столичного "Динамо" - 3-0 (25:22, 26:24, 25:22).

"Бело-голубые" вышли на эту встречу в ранге действующих чемпионок страны и обладательниц Кубка России, у "Локомотива" статус серебряного призера Суперлиги прошлого сезона - 2018/19.

Лучшим бомбардиром матча стала кубинская диагональная нападающая балтийского клуба Ана Клегер, набравшая 19 очков. У москвичек самая результативная Наталия Гончарова (15), но эффективность нападения слишком мала для игрока такого уровня - 24 процента (13/55).

Встреча проводилась в рамках пятого тура Суперлиги, и теперь у динамовок уже четыре поражения. Беспрецедентно слабый старт для обладательниц золота, которым уже на этой неделе начинать выступление в Лиге чемпионов.