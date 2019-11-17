"Ростов" проиграл "Краснодару" в дебютном матче Мамаева

"Краснодар" обыграл дома "Ростов" 1:0 в контрольном матче во время паузы в РПЛ. За ростовчан дебютную игру провел Павел Мамаев.

Во время перерыва на матчи национальный сборных футбольные клубы "Краснодар" и "Ростов" провели контрольный матч. Посмотреть на южное дерби пришло 12657 зрителей, которые после продолжительной паузы смогли увидеть в игре экс-игрока краснодарцев Павла Мамаева, ныне защищающего цвета донского клуба.

Единственный гол в матче был забит на 6-й минуте. Его автором стал защитник Дмитрий Скопинцев, перешедший из "Ростова" в "Краснодар".

Что касается Мамаева, то он провел на поле 54 минуты, после чего был заменен на Данилу Прошлякова. Собравшиеся на стадионе провожали Мамаева аплодисментами.

Мамаев подписал контракт с "Ростовом" сроком на два года в конце ноября нынешнего года. В связи с тем, что игрок пришел в клуб вне заявочного окна, он до весны не сможет играть в РПЛ.