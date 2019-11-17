Видео: матч ПФЛ в Астрахани завершился массовой дракой

Матч первенства ФНЛ между командами "Волгарь" (Астрахань) и "Легион-Динамо" (Махачкала) завершился дракой с участием обеих команд. Руководство Лиги пообещало провести расследование.

Матч 18-го тура первенства ФНЛ между командами "Волгарь" (Астрахань) и "Легион-Динамо" (Махачкала) завершился вничью 1:1. Самое интересное началось уже после финального свистка. На поле стадиона "Центральный" вспыхнула потасовка.

Пока непонятно, что послужило причиной начала драки, однако в ней приняли участие многие игроки обеих команд, сообщает Sport24.

В Сети появилось видео, на котором видно, как проходила потасовка.

"Сейчас ничего конкретного сказать не могу. Не знаю, в чем причина данного инцидента. ПФЛ будет проводить разбирательство", - сказал президент ПФЛ Андрей Соколов.