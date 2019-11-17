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17.11.2019 20:55
Рубрика: Культура

И Леннон такой молодой

Ринго Старр и Пол Маккартни вспомнили в альбоме What's My Name трагически погибшего друга
Текст: Александр Алексеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 259(8017)
Историю жизни и творчества участников The Beatles интересно изучать, как яркую на события книгу, и после распада великой группы. Тем более что и Ринго Старр, и Пол Маккартни продолжают радовать нас увлекательными премьерами. А ради 20-го сольного альбома "самого тихого битла" (именно так в 60-е английская пресса называла барабанщика группы) они снова объединились. Пока только для одной песни Grow Old With Me, сочиненной Джоном Ленноном в 1980 году, незадолго до трагической гибели от пули безумного фаната.
Два участника великой группы The Beatles Ринго Старр и Пол Маккартни снова объединились. Фото: REUTERS Два участника великой группы The Beatles Ринго Старр и Пол Маккартни снова объединились. Фото: REUTERS
Два участника великой группы The Beatles Ринго Старр и Пол Маккартни снова объединились. Фото: REUTERS

Эту красивую задумчивую балладу Ринго и Пол записали как во времена The Beatles: просто, душевно, с использованием классического фортепиано, скрипок, альта и виолончели. "Становись старше вместе со мной", спетая Ринго при поддержке сэра Пола в качестве басиста и бэк-вокалиста, слушается теперь как неизвестная песня The Beatles. Неожиданным стало и появление в новом альбоме давней песни Money, которую Ринго Старр репетировал еще в "ливерпульской четверке", но спел ее в итоге Леннон - 1 января 1962 года. Но в остальном альбом What s My Name получился довольно неожиданным...

Фото: youtube.com/The Beatles
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Может, дело и в том, как складывалась судьба Ринго Старра после распада The Beatles. Как и в годы бурной славы, он остался одиночкой, немного флегматиком.

"На вкус и цвет товарищей нет" - гласит поговорка, которую знают и на родине музыкантов в Англии. Джону Леннону и Джорджу Харрисону, например, не нравилось, как каждый из них играет на гитаре в одной из лучших поздних битловских песен - While My Guitar Gently Weeps. Поэтому, чтобы обойтись "без спора, без ссоры", они пригласили сыграть соло Эрика Клэптона. Но разве мы после этого стали любить их меньше?

Нет, все дело скорее в характере: тот же Маккартни всегда был человеком дружелюбным и компанейским. Именно ему битлы доверяли общаться с прессой. Пол приходил, улыбался и сообщал: "Ну, что, приглашаю всех в бар, там и пообщаемся!" А вот Джон Леннон частенько с кем-то ругался, и группе мстили буквально ни за что. И битлы отправляли на переговоры по перемирию... правильно, конечно, снова Пола Маккартни! Тот и в сольной карьере был таким "коллективистом": предпочитал играть с группой, и поэтому создал Wings. Да и сейчас его сопровождающий состав на зависть стабильный. Зато продюсеров и мастеров по звуку Маккартни меняет от альбома к альбому, дабы зазвучать еще более современно, свежо и актуально. На последнем пока релизе Egypt Station их оказалось два, а на предыдущем - более электронном NEW - четверо. Но группа, коллектив у Пола Маккартни практически неизменны: он знает, чего ждать от этих людей, доверяет им! А поэтому может быть спокойным и лиричным...

У Ринго Старра все иначе. Поэтому и понятно, отчего What s My Name оказался не цельной и концептуальной пластинкой (как тот же Egypt Station у сэра Пола), а в лучшем случае собранием сильных песен. Да, есть на нем две песни, душевно "погруженные в эру "Битлз", и открывающее программу бодрое, закадычное буги Gotta Get Up To Get Down, есть обволакивающий качающими ритмами средне-темповый, умиротворяющий номер Life Is Good, в котором для полного создания неги и оптимизма подпевает знойный и заливистый женский хор. Но хватает и не очень органично появляющихся вдруг драм-машин, вокодеров, эпизодически неуклюжего чтения строчек под музыку...

Фото: kinopoisk.ru
Yesterday: вчера никогда не наступит

Может, радость, а скорее все-таки беда Ринго Старра в том, что с ним снова играет All-Starr Band, где на время объединились с десяток виртуозов. Все они выросли на песнях The Beatles, и поэтому стараются лучше проявить себя перед кумиром своей юности. Не чураются и самолюбования. А тот, сидя в продюсерском кресле, то ли в силу природной доброты, то ли мягкости, то ли скомканной музыкальной искушенности не способен ими строго, но тактично управлять! Порой погасить исполнительский эгоизм, порой запретить некстати лязгающие драм-машины. Но продюсерский провал Ринго на фоне того, что он снова прекрасно играет на барабанах и дружелюбно, душевно поет, наверное, был неизбежен. Не зря же писал Пушкин: "В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань"?! Но Ринго, наверное, не читал "Полтаву". Поэтому у него это уже четырнадцатый (!) с 1990 года состав All-Starr Band...

Впрочем, написанные Ринго Старром песни (из 10 треков альбома он не приложил руку и барабанные палочки только к четырем) столь мелодичны и благодатны, что их никаким музыкальным эгоизмом не испортить... Хотя от талантливых людей все время ждешь чего-то большего...

Культура Музыка Рок Музыка с Александром Алексеевым
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