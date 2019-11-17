Dubai Airshow 2019 - это не только один из крупнейших авиасалонов мира, но и очень важная для России площадка с точки зрения расширения кооперации и деловых контактов. Какая российская техника представлена на выставке и принимает участие в летной программе в этом году, "РГ" рассказал Денис Мантуров, министр промышленности и торговли:

- В Дубае у нас премьера: новейший российский вертолет Ми-38 впервые представлен за рубежом, и даже принимает участие в летной программе. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в рамках реализации проекта Ми-38 финансировались Минпромторгом России. Вертолет изначально проектировался с учетом обеспечения соответствия самым жестким современным и перспективным нормам по безопасности, экологичности, шуму на местности. Самое пристальное внимание при этом уделялось удовлетворению потребностей заказчиков в отношении летно-технических, эксплуатационных и экономических характеристик. Конструкторы провели целый комплекс мероприятий, направленных на дальнейшее расширение эксплуатационных возможностей и обеспечение максимальной универсальности применения вертолета. Особый интерес у эксплуатантов из стран Ближнего Востока должны вызвать доработки, направленные на обеспечение надежной и комфортной работы новой машины в условиях жаркого климата и пустынного рельефа местности.

На авиасалоне также представлена и другая наша новинка - легкий многоцелевой вертолет "Ансат", который также принимает участие в демонстрационных полетах. "Ансат" может применяться для пассажирских перевозок (в том числе корпоративных), доставки грузов, мониторинга окружающей среды и в качестве санитарного борта.

Обе машины готовы к эксплуатации в широком диапазоне климатических условий и в условиях горной местности.

На стенде Объединенной авиастроительной корпорации посетители и представители авиакомпаний могут ознакомиться с нашими новейшими гражданскими самолетами - МС-21 и Sukhoi Superjet 100. В статической экспозиции и в летной программе выставки примет участие Як-130. Это - учебно-боевой самолет нового поколения. Его главная особенность, предопределившая популярность на рынке - гармоничное сочетание учебных и боевых возможностей. В качестве учебного он позволяет готовить пилотов многофункциональных истребителей нового поколения, в том числе, сверхманевренных. Учебные машины предыдущих поколений такой возможности не имели. Как легкий боевой самолет Як-130 может бороться с воздушными целями и наносить удары высокоточным оружием по наземным объектам. Заказчики ценят, что самолет прост в обслуживании, может работать с грунтовых аэродромов, а его цена ниже, чем у конкурентов. Экспорт машины начался в 2011 году. Конкуренция на этом рынке возрастает, однако по числу поставленных заказчикам машин Як-130 опережает аналоги.