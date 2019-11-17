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17.11.2019 09:26
Рубрика: Спорт

Русский друг Макгрегора проиграл на турнире по боксу без перчаток

Текст: Максим Домчев

Ирландец российского происхождения Артем Лобов проиграл нокаутом Джейсону Найту в главном поединке турнира по боксу без перчаток.

Фото: AP Photo/John Locher
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Семь месяцев назад бывшие бойцы UFC Лобов и Найт провели свой первый поединок в этой разновидности единоборств. Тогда оба бойца получили массу повреждений и гематом, а победа по очкам досталась Лобову, которого поддерживает главный скандалист из мира единоборств Конор Макгрегор.

Матч-реванш состоялся в американском городе Билокси. На этот раз Найт показал, что подготовился ко встрече с противником. Он отлично защищался, при этом нанося сопернику ощутимый урон. Уже во втором раунде Лобов, который имеет прозвище "Русский молот", побывал в нокдауне после попадания в челюсть. Но несмотря на это, а также рассечение под левым глазом все же смог продолжить бой.

В третьем раунде Лобов, чувствуя, что пока уступает в счете, пошел вперед, но стал только больше пропускать. В итоге один его глаз уже почти ничего не видел. В пятом раунде Лобов пропустил очередной удар, опустился на колени, дав понять, что бой он не продолжит.

Найт, который в поединке не получил ощутимого урона, после боя заявил, что готов и в третий раз встретиться с Лобовым.

Спорт Бокс
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