Самый дорогой корабль в истории британского флота прибыл на базу

Крупнейший корабль, когда-либо построенный для королевского флота Великобритании, авианосец "Приц Уэльский" в минувшие выходные впервые добрался до места своей постоянной приписки на военно-морской базе Портсмут. Впрочем, по данным британских СМИ, полностью готовым к боевому применению, помимо предстоящего создания для него авиакрыла, гордость ВМС Ее Величества можно будет считать только после загрузки в корабль десятков тысяч сосисок, яиц и бобов.

"Принц Уэльский" обошелся британским налогоплательщикам в сумму 3 с лишним миллиарда фунтов стерлингов, став самым дорогим кораблем в истории флота бывшей "Владычицы морей". И наверняка легендарный адмирал Нельсон гордился бы творением английских корабелов, если бы не одно обстоятельство - даже спущенный на воду в 2017 году первый авианосец этой серии "Королева Елизавета" достигнет боеготовности лишь в 2021 году.

Что же касается почти 300-метрового в длину "Принца Уэльского" то, по данным британской прессы, корабль будет готов к применению по назначению после того, как в него загрузят достаточное количество провианта. Без чего же не смогут воевать английские матросы на самом большом авианосце британского флота? Как выясняется, для выполнения будущих боевых миссий в его трюмы для начала необходимо загрузить 66 тысяч сосисок, почти 29 тысяч ломтиков бекона и 12 тысяч банок консервированных бобов. Сообщается, что этих съестных припасов должно хватить экипажу численностью в 900 человек должно хватить на 45 дней плавания вдали от берегов туманного Альбиона.

Любопытно, что предыдущий корабль английского флота с названием "Принц Уэльский" был быстро потоплен японской авиацией в годы второй мировой войны. А на прозвучавшую пару лет назад из Лондона язвительную реплику о том, что Россия будет завидовать новым британским авианосцам в Минобороны РФ лаконично заявили: такие корабли - это "удобная крупногабаритная морская цель".