Скончался фотограф Терри О'Нилл, снимавший звезд и семью Елизаветы II

Британский фотограф Терри О'Нилл, получивший известность благодаря своей работе со звездами и членами королевской семьи, скончался в воскресенье утром в возрасте 81 года, сообщает Mirror.

По данным издания, фотограф ушел из жизни у себя дома после продолжительной болезни - он боролся с раком простаты.

На протяжении карьеры О'Нилл снимал музыкантов Beatles, Rolling Stones, Элтона Джона, актрис Джуди Гарленд, Фэй Данауэй, а также известных политиков, членов королевской семьи и других знаменитостей.