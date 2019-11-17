Этап Гран-при в Москве получился по-настоящему домашним для российских фигуристов. Хозяева льда завоевали золотые медали во всех видах программы, а также три "серебра" и одну "бронзу". В женском и мужском одиночном катании победы одержали Александра Трусова и Александр Самарин, в танцах на льду - Виктория Синицина и Никита Кацалапов, в парном катании - Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Все наши чемпионы выступят в финале серии, который состоится 5-8 декабря в Турине.

Александра Трусова призналась, что хотела бы посоревноваться с мужчинами, ведь они тоже прыгают по несколько четверных. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Долой недокруты

России традиционно достается пятый из шести этапов Гран-при. Решается судьба путевок в финал. И что самое интересное, борьба за попадание в шестерку сильнейших фигуристов-одиночников или пар придает старту больше интриги. Хотя женскому турниру, в центре которого было противостояние 15-летней Королевы четверных Александры Трусовой и двукратной чемпионки мира и серебряной медалистки Олимпиады в Пхенчхане Евгении Медведевой, пытающейся перезапустить свою карьеру, вряд ли нужна дополнительная реклама или раскрутка.

Трусова и Медведева уже встречались на одном льду на этапе в Канаде. Тогда никакой дуэли не получилось. Женя завалила короткую программу, и даже чистый прокат произвольной не позволил подняться выше пятого итогового места, которое ставило крест на планах выступить в финале. Саша упала с четверного сальхова, но приземлила три других "квада", установила два мировых рекорда и благодаря космическим прыжкам закрепила за собой еще одно прозвище - Русская ракета.

В принципе, было понятно, чего ждать от соперничества двух неординарных фигуристок в Москве. Однако Медведева приятно удивила, впервые за время сотрудничества с канадским специалистом Брайаном Орсером откатав две программы чисто на крупном старте. Даже на чемпионате мира-2019 в японской Сайтаме, где она вырвала "бронзу", судьи усмотрели недокруты на прыжках. В Москве все было идеально, зал встал после ее произвольной программы, знаменитый тренер Татьяна Анатольевна Тарасова, комментировавшая соревнования, поздравила Женю с возвращением из небытия.

Александр Самарин - первый с 2009 года наш фигурист после Евгения Плющенко, кому удалось выиграть домашний этап серии Гран-при. Фото: РИА Новости

Но тут вышла Трусова, которая снова заявила в программе четыре четверных прыжка, и, даже несмотря на два падения (с явно нелюбимого четверного сальхова и на этот раз еще и с каскада тройной лутц - тройной риттбергер), "привезла" Медведевой 12 баллов (160,21 против 148,83). В сумме за два проката разница получилась чуть меньше. Саша, естественно, не дотянула до своего мирового рекорда, получив 234,47 балла. Женя набрала 225,76 балла.

Понятно, что из-за этих двух ошибок Трусова не перестала быть уникальной фигуристкой, ею не перестали восхищаться и дарить гигантских плюшевых медведей. Хотя падение в любом случае портит впечатление от проката и дает повод сказать то самое "но". На фоне технически сложного выступления Трусовой, чемпионского по новой системе оценок, но не по ощущениям из-за двух падений, вновь заиграло выступление Медведевой. Без элементов ультра-си, но чистое, осмысленное, чувственное катание, когда важны не только прыжки, но каждый взмах руки, даже взгляд. "Твои глаза, как вода. А вода всегда найдет себе дорогу", - процитировала Медведева фразу из фильма "Мемуары Гейши", пытаясь объяснить, что она катает в своей программе.

Российские фигуристы одержали в Москве четыре победы. Наши одиночники вообще заняли весь пьедестал - это произошло впервые с 1998 года

Если после успеха Трусовой в Канаде и побед Анны Щербаковой, которая прыгает два четверных лутца в произвольной программе, в США и Китае говорили о том, что несправедливо лишать наших талантливых девчонок возможности крутить четверные еще и в короткой программе. В Москве же вновь вернулись к теме возрастных ограничений и критериям оценки катания 15-летних и взрослых, сформировавшихся девушек - как физически, так и ментально.

Медведева, которая сейчас все время в роли догоняющей, на одной из пресс-конференций так и сказала: "Вы же помните, в пятнадцать мне тоже все просто давалось". Ее тренер Брайан Орсер подтвердил: нельзя сравнить технику совсем юных спортсменок и тех, кто прошел пубертат. "Дело не только в физических изменениях, которым подвержено тело. У фигуристок меняется и отношение к делу, и восприятие происходящего, понимание и интерпретация образа, - объяснял журналистам Орсер. - Все через это проходят. Это вызов и момент преодоления для всех".

Но с существующими правилами тренер спорить не стал. При том, что Женя учит четверной сальхов, Брайн Орсер считает, что она может быть конкурентоспособной и без него. "Женя показывает женское катание. Ее можно поставить в один ряд с величайшими одиночницами - Ю На Ким, Каролиной Костнер, Мао Асада, Мики Андо, Катариной Витт".

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский считают, что не просто победили сильных соперников в спортивных парах, но смогли преодолеть себя. Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС

Все кумиры с четверными

Прекрасное сравнение. Ну а у Саши Трусовой свои кумиры - двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю, чемпион мира Нейтан Чен, призер чемпионатов мира и олимпийских игр Шома Уно. Почему? Потому что все они прыгают четверные, причем Чен первым прыгнул в программе сразу шесть.

Саша, это твое второе "золото" в серии. Как оценишь свой прокат?

Александра Трусова: Рада, что выиграла и отобралась в финал Гран-при. Хотя и короткую, и произвольную программу я откатала не очень хорошо, допустила ошибки. Значит, буду работать, чтобы их исправить.

В Москве, как и в Канаде, было падение с четверного сальхова. Для многих такое начало программы стало бы роковым, но не для тебя...

Александра Трусова: Стараюсь не думать, что было на предыдущем элементе, а сосредоточиться на следующих и просто делать дальше программу, как она задумывалась. На тренировках тоже бывают падения. Статистику мы не ведем. Бывает, падаю с одного прыжка, бывает, с другого. Надо просто собираться на соревнованиях.

Женя Медведева отлично выступила перед тобой. На тебя это как-то повлияло, почувствовала давление?

Александра Трусова: Я никогда не смотрю за выступлениями соперниц, не знаю их оценки. Так легче выходить на лед.

С рекордными оценками со "Скейт Канада" ты могла бы попасть в топ-6 по итогам мужского турнира в Москве. Хотела бы посоревноваться с одиночниками?

Александра Трусова: Мне было бы интересно посоревноваться со спортсменами, которые тоже делают по три четверных в программе. Сейчас сложно сравнивать, потому что у них по-другому считаются баллы, другой коэффициент в компонентах. Для этого и хочу посоперничать с ними, чтобы понять.

У тебя уже был опыт исполнения параллельного четверного тулупа с Юдзуру Ханю. Кто следующий?

Александра Трусова: Да, это было на разминке перед показательными выступлениями в Канаде. Было бы здорово сделать нечто подобное вместе с Шомо Уно и Нейтаном Ченом. Но пока есть цели и посерьезнее. Я учу тройной аксель. Он для меня почему-то сложнее, чем четверные. Но я стараюсь его сделать.

Танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов всю душу оставили на льду. Вика даже получила маленькую травму, до крови поцарапав колено. Фото: РИА Новости

Кто пробился в финал Гран-при 2019/2020

Чтобы попасть в финал Гран-при в Турине, где выступают только по шесть лучших представителей каждой из четырех дисциплин, фигуристы должны посоревноваться на двух этапах. За победу одиночники получают 15 баллов, за второе место - 13, за третье - 11 и далее по нисходящей до восьмой позиции 9 - 7 - 5 - 4 - 3. У пар и танцоров в зачет идут только первые шесть мест.

Российские фигуристы завоевали 24 медали по итогам пяти этапов Гран-при. Из них 11 золотых, 8 серебряных и 5 бронзовых

При составлении итогового рейтинга действует правило преимущества позиции. То есть спортсмен, занявший первое и четвертое места и набравший 24 балла (15+9), обойдет соперника, на счету которого "серебро" и "бронза" (13+11).

Приведем наглядный пример. В нынешнем сезоне в мужской финал гарантированно отобрались американец Нейтан Чен (30 баллов) и россиянин Александр Самарин (28). Дмитрий Алиев, выигравший "бронзу" на турнире в США и "серебро" в Москве, пока идет третьим с 24 баллами, но его легко могут потеснить в этом списке участники последнего этапа Гран-при в Японии. И не только Юдзуру Ханю, уже одержавший одну победу в Канаде.

В женский финал пробились две 15-летние ученицы Этери Тутберидзе Александра Трусова и Анна Щербакова (по 30 баллов). В турнире спортивных пар мы точно увидим россиян Александру Бойкову - Дмитрия Козловского (30) и Дарью Павлюченко - Дениса Ходыкина (26), а также китайцев Чен Пенг - Ян Джин (30). В танцах на льду к поездке в Турин уже готовятся Виктория Синицина - Никита Кацалапов (30), канадцы Пайпер Гиллес - Поль Пуарье и американцы Мэдисон Хаббл - Захари Донахью (по 28).

На этапе в Саппоро, который пройдет 22-24 ноября, из россиян за путевку в финал Гран-при будут бороться одиночницы Алина Загитова и Алена Косторная, парники Анастасия Мишина - Александр Галлямов и танцоры Александра Степанова - Иван Букин.