В воскресенье, по данным центра по изучению приливов, уровень воды в Венеции превысил психологическую отметку 160 сантиметров.

Для Лагуны, которая уже пятые сутки ведет неравный бой со стихией и ее разрушительными последствиями, эта информация звучит почти как приговор - ведь для затопления площади Святого Марка (самой низкой точки города) достаточно всего 80-сантиметрового прилива. В городе, в котором официально введен режим ЧП, уже с раннего утра воскресенья не стихают тревожные сирены, сигнализирующие о приближении "сверхвысокой воды". По расчетам специалистов, прогнозируемое повышение уровня моря приведет к затоплению 70 процентов территории "жемчужины Адриатики". А это значит, что в Венеции будет вновь парализовано транспортное сообщение (речные трамвайчики вапоретто вынуждены сменить курс). По свидетельствам очевидцев, в городе неожиданно вышли из строя аппараты для компостирования билетов.

Местные жители, которые всем сердцем переживают за будущее своей малой родины, называют происходящее ни больше ни меньше "апокалипсисом". Венецианцев до глубины души возмущает легкомысленное отношение туристов к их личной трагедии. Ведь они день за днем вынуждены наблюдать за тем, как на их глазах сбываются казавшиеся еще вчера утопическими предсказания о полном затоплении Лагуны и ее превращении в город-призрак. Так, накануне, впервые с момента своего открытия в 1720 году, прилив ударил по символу Венеции - легендарному кафе Florian, в котором в свое время попивали кофе и горячий шоколад Гете, Байрон, Казанова, Руссо, Модильяни, Хемингуэй, Стравинский и Бродский. Среди "жертв" паводка числится также базилика Святого Марка, оперный театр La Fenice и многие другие исторические памятники, охраняемые ЮНЕСКО.

"Тот факт, что мы не можем элементарно выйти из дома и сходить за покупками - это всего лишь верхушка айсберга. Мы крайне огорчены поведением путешественников. Они явно не осознают ту глубокую психологическую драму, которую переживает в эти дни Венеция, иначе они не стали бы делать свои глупые селфи, улыбаясь и стоя по уши в воде. Для них Венеция - это Диснейленд, а для нас - родной город, который задыхается от приливов", - не сдерживает эмоций коренная венецианка синьора Мара.

Рим согласился выделить Венеции на компенсацию убытков всего 20 миллионов евро

Туристам "большая вода" действительно не помеха. Многие из них не намерены менять свои планы из-за каких-то там приливов. Несмотря на воющие сирены, толпы гостей из Китая и Японии как ни в чем не бывало выстроились в очередь, чтобы совершить пеший "заплыв" по главным достопримечательностям. "На что это похоже? Куда они собрались в такую погоду? Мы требуем уважения к нашему городу. Венецию все только используют как красивую декорацию. Почему туристы ведут себя здесь хуже, чем у себя дома?!" - возмущается Марио, владелец одной из лавок на площади Святого Марка. С нескрываемой грустью он наблюдает за неугомонными туристами и приветствует сборную Италии по футболу, которая в полном составе приехала поддержать местное население.

Не отстает от футболистов и венецианская молодежь, доказавшая на деле свою любовь к Венеции. По городу ходят толпы людей и девушек (их прозвали "ангелами высокой воды") из волонтерской ассоциации Venice calls, стучатся в дома, магазины и рестораны, предлагая свою безвозмездную помощь по уборке и вывозу мусора, от которого Лагуна в эти тревожные дни буквально задыхается.

"В ряды нашей ассоциации записались через Telegram более 500 молодых венецианцев. Как только распространилась новость о новом приливе, мы собрались на Кампро Манини (площадь, находящаяся неподалеку от Сан-Марко. - Ред.), чтобы скоординировать наши действия, и немедленно приступили к работе по спасению нашей Венеции", - рассказал один из волонтеров, 25-летний Пьеро Манини, отметивший, что всего за два дня "ангелам" удалось собрать около двух тонн отходов.

Помимо психологической проблемы, есть не менее болезненная материальная сторона вопроса. По словам мэра Венеции Луиджи Бруньяро, за последние дни Лагуне был нанесен материальный ущерб в размере миллиарда евро. Рим согласился выделить "городу на воде" всего 20 миллионов евро, из которых по 5 тысяч евро будет выделено частным лицам, пострадавшим от наводнения, и по 20 тысяч евро - коммерческим структурам. Для того чтобы собрать недостающую сумму, городские власти инициировали кампанию по сбору частных средств. Перевести деньги в пользу Венеции можно через официальный сайт муниципалитета, кликнув на раздел "пожертвования".

Между тем специалисты рассуждают о причинах катаклизма. Львиная доля экспертов склонны винить во всем пресловутое глобальное потепление и изменение ландшафта дна Лагуны. Их умозаключения, безусловно, обоснованны, но, как выясняется, таких последствий вполне можно было избежать, если бы Венеция вовремя реализовала свой многострадальный инфраструктурный проект "Моисей" (на его запуск город не может решиться уже 16 лет) по созданию интегрированной системы защиты, позволяющей изолировать Венецианскую лагуну от Адриатического моря, когда прилив превышает нормальный уровень.

"Если бы у Венеции был сегодня "Моисей", городу удалось бы избежать таких невообразимых убытков", - убежден почетный профессор Падуанского университета Луиджи Д Алпалос, признающий однако, что "Моисей", на который уже потрачено более 5 миллиардов евро, успел за годы его затяжной реализации морально устареть и нуждается в срочной доработке.