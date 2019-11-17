Ушаков: Встреча "нормандской четверки" может состояться в этом году

Встреча "нормандской четверки" по Донбассу может пройти в 2019 году. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"(Встреча) возможна. Я думаю, что в этом году вполне. Я не могу сказать конкретные сроки, потому что это пока обсуждается, но очевидно, в этом году", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос о встрече "нормандской четверки" по Донбассу.

Ранее Ушаков говорил, что возможность проведения саммита в "нормандском формате" до конца года существует, но конкретные даты пока не обсуждались. Впоследствии во Франции сообщили, что встреча в "нормандском формате" пройдет 9 декабря в Париже. Немецкие власти подтвердили, что канцлер страны Ангела Меркель примет в ней участие.