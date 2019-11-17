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17.11.2019 23:50
Рубрика: Экономика

Тарифный план "МЦД"

Утверждены тарифы на абонементы на МЦД
Текст: Светлана Батова
Российская газета - Столичный выпуск № 259(8017)
Власти Москвы и области определили, какие абонементы будут действовать на Московских центральных диаметрах в зоне Пригород. Движение по первым двум - Лобня - Одинцово и Нахабино - Подольск должны открыть, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, до конца ноября.

Напомним, базовые тарифы для проезда по МЦД стали известны еще в сентябре. Всего будет три зоны: Центральная (в пределах Москвы), Пригород (пределы МЦД) и Дальняя - за МЦД. Разовая поездка в пределах Центральной зоны - 38 рублей, в Пригороде (до Нахабино, Лобни, Одинцова и Подольска) - 45 рублей, далее - 45 рублей +23 рубля за каждую зону. При оплате "Тройкой" в течение 90 минут пассажир получает бесплатную пересадку на метро или МЦК. Можно покупать и обычные ЖД билеты по 23 рубля за одну зону, но они не будут давать право на бесплатную пересадку на метро или МЦК.

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Теперь стала известна и стоимость абонементов в Пригороде. По данным пресс-службы дептранса, на полигоне МЦД будут абонементы на сутки (285 рублей), трое суток (545 руб.), 30 (2570 руб.), 90 (6940 руб.) и на год - он будет стоить 24 450. Это дешевле действующих железнодорожных билетов - так, например, абонемент на 30 суток от станции Долгопрудная сейчас стоит 3720 рублей, а на МЦД будет обойдется в 2570 рублей, на треть меньше.

"Тройки" необходимо валидировать дважды - в начале и в конце поездки, иначе билет заблокируют

Для выезда в Дальнюю зону, которая находится за пределами станций МЦД, необходимо купить обычный ЖД абонемент или оплатить всю поездку "Кошельком" карты "Тройка", - пояснили в пресс-службе дептранса. На Белорусском, Савеловском, Курском и Рижском направлениях "Тройкой" можно будет расплачиваться до станций Кубинка, Дмитров, Чехов, Новоиерусалимская. Для проезда дальше необходимо купить билет в кассе или в приложении. "Тройки" нужно валидировать дважды - в начале и в конце поездки. так будет списываться стоимость проезда. Там, где нет турникетов, билет надо приложить к валидатору - они есть на всех станциях, до которых можно оплатить проезд "Тройкой". Иначе карта заблокируется, а разблокировка будет стоить 150 рублей.

Чтобы пользоваться "Тройкой" при оплате проезда на МЦД, ее придется перекодировать. Это можно сделать в кассах, но дата начала перепрошивки пока неизвестна, об этом будет сообщено позже.

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Также определены категории льготников, которые получат право на бесплатный проезд по МЦД - пенсионеры, опекун, приемный родитель или патронатный воспитатель ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей. А также один из родителей инвалида с детства, обучающегося по очной форме обучения и лица, достигшие предпенсионного возраста 60 (мужчины) и 55 (женщины) лет.

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